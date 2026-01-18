Cục CSGT nói gì về việc đi gần xe container, xe đầu kéo? 18/01/2026 15:45

Cục CSGT – Bộ Công an, khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ tuyệt đối quy định giữ khoảng cách an toàn với xe đầu kéo, xe container.

Theo Cục CSGT, xe đầu kéo, xe container là loại phương tiện vận tải hàng hóa có tải trọng rất lớn, kích thước cồng kềnh, khi lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến cao tốc có liên quan đến xe đầu kéo, xe container. Ảnh: CỤC CSGT

Vì vậy, việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, nhất là quy định giữ khoảng cách an toàn, đối với loại phương tiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cục cho biết thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến cao tốc có liên quan đến xe đầu kéo, xe container, để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ đặc điểm kỹ thuật của phương tiện, mà còn do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người điều khiển phương tiện và tính chất nguy hiểm của hàng hóa vận chuyển.

Cục CSGT đưa ra những nguy cơ tiềm ẩn cần đặc biệt lưu ý:

Nguy cơ mất an toàn từ đặc điểm kỹ thuật của phương tiện: Xe đầu kéo, xe container có khối lượng và trọng tải toàn phần rất lớn, quãng đường phanh dài, khả năng xử lý tình huống khẩn cấp hạn chế. Bên cạnh đó, vùng điểm mù rộng ở phía trước, hai bên hông và phía sau xe khiến người điều khiển khó quan sát các phương tiện xung quanh. Khi xảy ra va chạm, hậu quả thường đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người và trật tự, an toàn giao thông. Nguy cơ từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận lái xe: Một số lái xe container còn vi phạm các quy định an toàn giao thông như: không giữ khoảng cách an toàn; chuyển làn, vượt xe không đúng quy định; lấn làn, ép xe khác; đi sai làn đường. Do đặc thù chạy đường dài, nhiều lái xe dễ mệt mỏi, buồn ngủ, làm việc quá thời gian cho phép nên thiếu chú ý quan sát; thậm chí có trường hợp sử dụng rượu bia, ma túy, chất cấm; chở quá tải, thay đổi kết cấu phương tiện… Những hành vi này làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt nguy hiểm khi điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ như xe đầu kéo, xe container. Nguy cơ từ tính chất hàng hóa vận chuyển: Xe đầu kéo, xe container thường chở hàng hóa có trọng tải lớn, hàng siêu trường, siêu trọng, dễ làm mất cân bằng phương tiện. Ngoài ra, nhiều xe còn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm như xăng dầu, khí hóa lỏng, hóa chất dễ cháy nổ. Khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố rơi, đổ, rò rỉ hàng hóa, có thể gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông kéo dài, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nhiều người.

Cục CSGT khuyến cáo người dân "tránh xa" xe đầu kéo, xe container. Ảnh: CỤC CSGT

Nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên các tuyến cao tốc, lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ quy định giữ khoảng cách an toàn với xe container – loại phương tiện có tải trọng lớn, quán tính cao, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn nếu xảy ra va chạm.

Đối với người điều khiển các phương tiện khác khi lưu thông gần xe container: Tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn, không bám đuôi xe container; Không vượt bên phải, không đi song song lâu ở hai bên hông xe container; Khi vượt phải quan sát kỹ, vượt dứt khoát, bảo đảm an toàn; Tuyệt đối không cắt đầu xe container để tránh nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng;

Đối với người điều khiển xe container: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xác định rõ trách nhiệm khi điều khiển xe container là nguồn nguy hiểm cao độ, nếu xảy ra tai nạn giao thông thường để lại hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; Tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, làn đường, thời gian lái xe; tuyệt đối không sử dụng rượu bia, ma túy và các chất cấm khi điều khiển phương tiện; Không chở quá tải, không chở hàng nguy hiểm khi không đủ điều kiện an toàn theo quy định; Kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện và hàng hóa trước khi lưu thông, kịp thời khắc phục các hư hỏng, bảo đảm đủ điều kiện an toàn kỹ thuật.

“Mỗi người tham gia giao thông hãy tự giác chấp hành pháp luật, chủ động “tránh xa” xe container, giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ tính mạng của chính mình và những người xung quanh”- lực lượng CSGT khuyến cáo.