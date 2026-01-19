Từ ngày mai, đã áp dụng quy định rớt kiểm định sẽ bị thu thêm phí? 19/01/2026 11:00

(PLO)- Đại diện Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM cho biết phương án giá kiểm định mới chưa được duyệt nên các đơn vị đăng kiểm vẫn áp dụng mức giá hiện hành.

Thông tư 40/2025 của Bộ Xây dựng quy định thu thêm 50% cho lần kiểm định lại lần 2 trong ngày, khám qua ngày hôm sau sẽ tính thêm 100% phí kiểm định. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 20-1-2026.

Tuy nhiên, trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản về việc triển khai Thông tư 40/2025.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 23/2025 của Bộ Xây dựng quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới cả nước về việc xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Đồng thời, Cục ĐK đã có buổi tập huấn trực tuyến hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới lập phương án giá gửi về Cục ĐK.

Dù ngày mai Thông tư 40/2025 có hiệu lực nhưng các Trung tâm Đăng kiểm vẫn áp dụng mức giá kiểm định cũ. Ảnh: THY NHUNG

Đến hết 31-12-2025 Cục ĐK chỉ nhận được 13 phương án giá của các cơ sở kiểm định xe cơ giới. Tuy nhiên, hầu hết các hồ sơ bị thiếu tài liệu thuyết minh, một số cơ sở đăng kiểm thống kê sản lượng chưa đúng, phân bổ chi phí sai... dẫn đến Cục ĐK chưa có đủ cơ sở thẩm định và trình Bộ Xây dựng ban hành giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Cục ĐK thông báo để các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới được biết và triển khai thực hiện: Khi chưa có giá tối đa được ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2023 thì đến thời điểm Thông tư số 40/2025 có hiệu lực, các cơ sở kiểm định xe cơ giới cả nước vẫn chưa đủ cơ sở để được áp dụng các quy định tại Thông tư số 40/2025 nêu trên.

Cục ĐK Việt Nam cũng cho biết thêm, mục đích của Thông tư 40/2025 là quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá tối đa của dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giá năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-01-2026.

Đại diện một Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM cho biết: “Hiện các cơ sở đăng kiểm vẫn áp dụng quy định cũ theo Thông tư 55/2022, vì phương án giá đăng kiểm mới chưa được duyệt”.

Vị đại diện cũng khuyến cáo các chủ xe nên kiểm tra xe trước khi đi kiểm định vì thời gian vừa qua nhiều chủ xe bị rớt các hạng mục này: Phanh, đèn chiếu sáng phía trước, các loại đèn tín hiệu ( đèn phanh, đèn báo rẽ), lốp xe, độ khói đối với xe sử dụng động cơ diesel.

“Ngoài ra chủ phương tiện nên chủ động tra cứu cảnh báo phạt nguội trên trang web tra cứu của cơ quan cảnh sát giao thông chính xác hơn những app tra cứu cảnh báo khác”- vị đại diện khuyến cáo.

Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành theo Thông tư 55/2022 như sau: