Ô tô có giá 300 triệu đồng đã biến mất? 21/01/2026 09:49

(PLO)-Người tiêu dùng có xu hướng trả giá đắt đỏ hơn cho ô tô mới trong tương lai.

Thị trường ô tô Mỹ đang trải qua một bước ngoặt đáng lo ngại khi phân khúc xe giá rẻ dưới 20.000 USD (525 triệu đồng) chính thức biến mất vào năm 2026.

Theo dữ liệu mới nhất từ Kelley Blue Book và Edmunds, giá trung bình cho một chiếc ô tô mới đã chạm mức kỷ lục gần 50.400 USD (1,32 tỉ đồng) vào cuối năm ngoái, phản ánh một thực tế khắc nghiệt rằng việc sở hữu xe mới đang dần trở thành một mặt hàng xa xỉ nằm ngoài tầm với của nhiều người.

Nguyên nhân không chỉ đến từ việc các hãng xe tăng giá niêm yết hay người tiêu dùng ưu tiên các dòng SUV cỡ lớn đắt tiền, mà còn do sự khai tử hàng loạt của các mẫu xe bình dân.

Sau sự ra đi của Mitsubishi Mirage và Kia Forte, cuối cùng là Nissan Versa, mẫu xe từng có giá khởi điểm chỉ hơn 12.000 USD (315 triệu đồng) cũng đã chính thức ngừng sản xuất vào tháng 12-2025.

Hiện tại, mẫu xe rẻ nhất thị trường là Hyundai Venue 2026 với giá khởi điểm đã vượt ngưỡng 20.500 USD (538 triệu đồng).

Cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả này càng trở nên trầm trọng hơn dưới tác động của chính sách thuế quan 25% đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu, vốn đã triệt tiêu hoàn toàn biên lợi nhuận vốn đã mỏng manh của các dòng xe giá rẻ sản xuất tại nước ngoài.

Thực trạng này phác họa rõ nét nền kinh tế "hình chữ K", nơi tầng lớp thượng lưu vẫn chi tiêu mạnh tay cho các dòng xe sang, trong khi những hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình đang bị đẩy ra khỏi thị trường.

Số liệu từ Cox Automotive cho thấy những hộ gia đình thu nhập dưới 75.000 USD hiện chỉ chiếm 26% doanh số xe mới, giảm mạnh so với mức 37% trước đại dịch, trong khi nhóm khách hàng thu nhập trên 150.000 USD đã vươn lên chiếm hơn 40% thị phần.

Việc thiếu vắng các lựa chọn giá rẻ không chỉ là vấn đề tài chính mà còn tạo ra rào cản lớn trong đời sống khi người dân tại các khu vực thiếu phương tiện công cộng gặp khó khăn trong việc đi làm hay đưa đón con cái.

Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng đang buộc phải chuyển sang thị trường xe cũ hoặc duy trì sử dụng xe hiện có lâu hơn.

Dù giá xe được dự báo có thể giảm nhẹ khoảng 500 USD vào năm 2026 khi các hãng xe tăng cường tung ra các chương trình ưu đãi để cạnh tranh, nhưng thực tế về một mặt bằng giá mới cao ngất ngưỡng đã được thiết lập, khiến giấc mơ sở hữu một chiếc xe mới ngày càng trở nên xa vời đối với đại đa số người dân Mỹ.