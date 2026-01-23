TP.HCM: CSGT xử phạt, tước phù hiệu xe hợp đồng 'trá hình' trên quốc lộ 13 23/01/2026 21:31

(PLO)- Ra quân kiểm tra trước Tết Nguyên đán, Đội CSGT Bình Triệu phát hiện, xử lý xe khách vi phạm quy định kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; nhiều phương tiện bị tước phù hiệu.

CSGT TP.HCM xử phạt, tước phù hiệu xe hợp đồng trá hình trên quốc lộ 13.

Ngày 23-1, Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM ra quân tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn đảm trách, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT lập chốt kiểm tra trên quốc lộ 13, tập trung kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xử lý nghiêm tình trạng xe hợp đồng trá hình, “xe dù, bến cóc” dịp cao điểm trước Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều xe hợp đồng "trá hình" bị tước phù hiệu

Hơn 16 giờ cùng ngày, tổ công tác lập chốt kiểm tra trên tuyến quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa, TP.HCM. Qua công tác kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách.

Cụ thể, lúc 16 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện xe khách của nhà xe NP, biển số 93F-001… do tài xế NĐTS (41 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Thời điểm này, trên xe có 5 hành khách, tuy nhiên tài xế không xuất trình được hợp đồng vận tải hành khách theo quy định.

Tài xế NĐTS (41 tuổi, quê Đồng Nai) bị CSGT dừng xe kiểm tra. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi vi phạm này bị phạt tài xế 1,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; phạt nhà xe 11 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu xe 2 tháng.

Tài xế xe khách làm việc với CSGT. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng thời điểm, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe ĐL do tài xế PTT (51 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định xe có chở hành khách và thực hiện thu tiền từng người, dù là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Tài xế PTT (51 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển xe khách của nhà xe ĐL. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV, tài xế T cho biết chỉ chạy theo lịch trình do nhà xe sắp xếp, việc đón trả khách và thu tiền đều do nhà xe phân công. “Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, chấp hành đúng quy định”- tài xế T nói.

Với vi phạm trên, tài xế T bị phạt 1,5 triệu đồng; nhà xe bị phạt 7 triệu đồng và tước phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.

Nam tài xế làm việc với cơ quan công an. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong chiều cùng ngày, tổ công tác tiếp tục kiểm soát nhiều phương tiện kinh doanh vận tải khác; đồng thời kết hợp nhắc nhở, tuyên truyền các quy định pháp luật đến tài xế, chủ phương tiện, yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về hoạt động vận tải hành khách, không để xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc”, thu tiền sai quy định.

Xử lý nghiêm “xe dù, bến cóc”

Theo Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải, tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, qua đó góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết.

Một nhà xe chấp hành tốt các quy định về vận tải hành khách. Ảnh: PHẠM HẢI

Việc kiểm tra, xử lý được lực lượng CSGT thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đúng quy trình và quy định pháp luật, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua đó, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm như “bến cóc, xe dù”, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe, gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Ghi nhận sáng 23-1, các tổ công tác của Phòng CSGT đã đồng loạt ra quân kiểm tra các chành xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn TP.HCM.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải; tổ chức điểm bán vé, điểm đón trả khách đúng quy định.

Một xe khách bị lập biên bản vi phạm hành chính do không xuất trình được hợp đồng vận tải theo quy định, đồng thời bị đề xuất tước phù hiệu nhằm răn đe, phòng ngừa vi phạm tái diễn. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân; kiểm soát giấy tờ phương tiện và người điều khiển phương tiện.

Các trường hợp vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy; chở quá số người; vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng hóa không rõ nguồn gốc… sẽ bị đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định.

Hoạt động kiểm tra được triển khai quyết liệt, không vùng cấm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn, thông suốt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: PHẠM HẢI

Phòng PC08 khuyến cáo người dân khi có kế hoạch về quê hoặc du lịch bằng xe khách, tàu hỏa, tàu bay cần chủ động sắp xếp thời gian, di chuyển sớm đến bến xe, nhà ga, sân bay để làm thủ tục, tránh trễ chuyến. Người dân nên đặt vé trực tiếp với nhà xe hoặc tại các bến xe, không đón xe dọc đường để tránh tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé trái quy định.

Mỗi người dân được kêu gọi cùng chung tay với lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, xóa bỏ tình trạng “bến cóc, xe dù”, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.