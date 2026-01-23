Chuyển làn không bật tín hiệu trên cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu đồng 23/01/2026 15:13

(PLO)- Từ phản ánh của người dân, Cục CSGT đã chỉ đạo xác minh, xử lý một tài xế ô tô chuyển làn không bật tín hiệu trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Ngày 23-1, Cục Cảnh CSGT, Bộ Công an cho biết đã xử lý một trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân gửi đến lãnh đạo Cục.

Chuyển làn không bật tín hiệu trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, tài xế bị phạt 5 triệu đồng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6) đã tiến hành xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, sự việc xảy ra vào lúc 10 giờ 27 phút ngày 17-1-2026, tại Km8 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Người điều khiển phương tiện được xác định là ông Lê Huỳnh Bảo Tr (34 tuổi, ngụ TP.HCM). Tài xế này đã thực hiện hành vi chuyển làn đường trên cao tốc nhưng không bật tín hiệu báo trước, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và tai nạn.

Hình ảnh tài xế cho xe chuyển làn nhưng không bật xi nhan trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh cắt từ clip

Làm việc với lực lượng chức năng, căn cứ hình ảnh phản ánh rõ ràng, đầy đủ diễn biến vi phạm, tài xế đã ký xác nhận, thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế trên.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông trên đường cao tốc cần chấp hành nghiêm các quy định, đặc biệt là quy tắc chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng đi, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.