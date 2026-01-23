Thuê phòng trọ để mở xưởng sản xuất bột nêm giả 23/01/2026 12:55

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra phòng trọ của một phụ nữ ở phường Quy Nhơn Đông, phát hiện hơn 600 kg bột nêm giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang lập hồ sơ xử lý vụ sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm quy mô lớn phát hiện tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Tang vật thu giữ, gồm: 307 gói bột ngọt, hạt nêm giả nhãn hiệu Knorr, A-One khối lượng 127 kg; 480 kg phụ gia thực phẩm ghi nhãn bằng tiếng Trung Quốc; cùng nhiều công cụ, phương tiện liên quan và một xe mô tô.

Bà Đinh Thị Đâu (áo cam) thuê phòng trọ sản xuất bột nêm giả. Ảnh: CA.

Đồng thời, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xác định một số điểm tiêu thụ sản phẩm giả trên địa bàn tỉnh và thu hồi thêm 150 sản phẩm giả đã bán.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 20-1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông tiến hành kiểm tra phòng trọ số 4 do bà Đinh Thị Đâu (38 tuổi, ngụ thôn Tường Sơn, xã Xuân An) thuê tại khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bột ngọt và hạt nêm giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng. Qua đó, thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ việc sản xuất hàng giả, như: máy ép, máy hút chân không, bao bì in nhãn hiệu nổi tiếng.

Bà Đâu khai đã thu mua bột nêm có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp, sau đó sử dụng máy móc đóng gói theo các nhãn hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường kiếm lời.