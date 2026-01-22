Bắt tạm giam người phụ nữ làm giả hồ sơ để rút tiền bảo hiểm xã hội 22/01/2026 14:48

(PLO)- Người phụ nữ đã giả chữ ký rồi làm giả giấy tờ rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội ở Đồng Nai bị bắt tạm giam.

Ngày 22-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa (44 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2022, Hóa làm nghề buôn bán quần áo và làm công nhân làm việc tại các Công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai). Trong thời gian này, Hóa cho vay tiền để lấy lãi hàng tháng với hình thức thế chấp sổ bảo hiểm xã hội.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa. Ảnh: Công an

Trong khoảng thời gian trên, do dịch bệnh Covid 19 bùng phát, các Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hóa phải nghỉ việc, không có thu nhập nên không có khả năng trả lãi cho Hóa.

Để thu được tiền gốc và lãi cho vay, Hóa yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho Hóa thực hiện rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, sau khi rút tiền thì Hóa sẽ lấy tiền gốc, lãi, chi phí rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và trả lại tiền dư cho người vay.

Đối với những trường hợp người vay không ký giấy uỷ quyền thì Hóa giả chữ ký của người ủy quyền sau đó thuê một người chưa rõ lai lịch làm giả giấy ủy quyền để làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Hóa đã sử dụng ba giấy uỷ quyền giả chữ ký, con dấu của Văn phòng Công chứng làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.