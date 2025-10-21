Mua giấy tờ xe giả trên mạng đi lừa đảo tiệm cầm đồ 21/10/2025 12:51

(PLO)- Sau khi thuê xe, Tuấn lên mạng đặt làm giấy tờ xe giả rồi đưa tài sản đến tiệm cầm đồ lừa đảo chiếm đoạt tiền 2 tỉ đồng.

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, xã Nam Ba Đồn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức và đánh bạc trên không gian mạng

Theo điều tra ban đầu, Tuấn đi thuê xe rồi lên mạng xã hội đặt làm giấy tờ xe giả hoặc hợp đồng mua bán xe (nhưng chưa sang tên đổi chủ). Sau đó Tuấn mang xe và giấy tờ giả đi lừa cầm xe chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các tiệm cầm đồ lấy tiền đánh bạc trên không gian mạng và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Văn Tuấn khai nhận hành vi làm giấy tờ xe giả của mình. Ảnh: CA.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian chưa đầy một tháng, với thủ đoạn trên, Tuấn đã thực hiện trót lọt năm vụ, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Đặc biệt đối với những chiếc xe của cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái mà giấy tờ đang thế chấp trong ngân hàng, thì Tuấn lại làm giả giấy tờ hợp đồng mua bán xe, sau đó đến các cơ sở dịch vụ cầm đồ để cầm cố.

Chủ cơ sở cầm đồ không kiểm tra kỹ giấy tờ nên giao tiền, đến khi sự việc bị phát hiện thì tiền mất và tài sản mà Tuấn cầm cố tại cơ sở cũng không giữ được.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cũng đang làm rõ những người mà Tuấn liên hệ qua mạng xã hội để làm giả giấy tờ.