Giám đốc mua thực phẩm trôi nổi rồi làm giả hóa đơn bán cho trường học

(PLO)- Nữ giám đốc một công ty tại TP Huế bị khởi tố do mua thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc rồi làm giả hóa đơn để đưa vào các trường học, trung tâm đào tạo nhằm trốn thuế.

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (44 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế), giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi để điều tra về tội trốn thuế.

Nữ giám đốc Hà Thị Tú Oanh bị khởi tố về tội trốn thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty TNHH MTV Thực phẩm Khả Nhi là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn. Khách hàng của công ty là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Tuy nhiên, để giảm chi phí và tiền thuế phải đóng, giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, Oanh trực tiếp mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc. Sau đó, bà này làm giả hóa đơn, xuất hóa đơn không hợp pháp cung cấp cho khách hàng nhằm giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hành vi của Oanh ngoài gây thất thu thuế còn nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đã khởi tố Hà Thị Tú Oanh về tội trốn thuế.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.