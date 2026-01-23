Bắt đối tượng truy nã 8 năm thay tên họ, giả phụ nữ dân tộc vùng biên 23/01/2026 16:12

Ngày 23-1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và di lý thành công 2 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm về địa phương để tiến hành phục hồi điều tra theo qui định.

Hà Thị Tươi thời điểm bị bắt giữ.

Đây là chiến công mới nhất của phòng Cảnh sát hình sự trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh cho các sự kiện trọng đại của đất nước và không khí bình yên trước thềm Tết Nguyên đán 2026.

Hành trình truy bắt Hà Thị Tươi (43 tuổi) là một cuộc đấu trí đầy cam go. Bị truy nã từ năm 2017 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Tươi không chỉ bỏ trốn đơn thuần mà đã thực hiện một màn “ve sầu thoát xác”, thay tên đổi họ vô cùng tinh vi.

Suốt 8 năm qua, người phụ nữ này đã rũ bỏ hoàn toàn nhân thân cũ để khoác lên mình cái tên Phạm Thị Hương, đóng giả là người dân tộc Nùng đến từ vùng biên giới phía Bắc (Lạng Sơn).

Với vỏ bọc hoàn hảo, Tươi liên tục di chuyển giữa các tỉnh thành, thoắt ẩn thoắt hiện khiến dấu vết gần như bị xóa sạch. Tuy nhiên, mọi toan tính đều không thể qua mắt được các trinh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi nhận thông tin về một phụ nữ giống Hà Thị Tươi xuất hiện ở TP.HCM, một tổ công tác lập tức lên đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, tổ công tác đã ập vào bắt gọn Hà Thị Tươi tại nơi ẩn náu ở xã Bà Điểm, TP.HCM, chấm dứt 8 năm sống ngoài vòng pháp luật.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng ráo riết săn tìm Đỗ Ngọc Quốc (33 tuổi, ngụ Đồng Nai), đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đỗ Ngọc Quốc bị bắt tại TP.HCM.

Nếu Hà Thị Tươi dùng vỏ bọc nhân thân để ẩn mình, thì Đỗ Ngọc Quốc lại là một kẻ lẩn trốn đầy ma mãnh. Chỉ trong vòng một năm, Quốc liên tục thay đổi chỗ ở, di chuyển thần tốc qua Đồng Nai, TP.HCM đến Tây Ninh, không bao giờ ở đâu quá lâu để tránh bị nhận diện.

Sự tinh quái của Quốc đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng. Thế nhưng, trong những ngày cuối năm 2025 đầy áp lực, các trinh sát đã lần ra kẽ hở và tóm gọn Quốc khi đang lẩn trốn tại Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ.

Việc bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã trên là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng. Với phương châm “không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật”, các trinh sát đã vượt qua khó khăn, xuyên đêm, xuyên tỉnh bằng mọi giá, bắt giữ thành công..

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn hãy sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Những ngày Tết đang cận kề, cái giá của tự do thực sự chính là sự thành khẩn trước pháp luật.