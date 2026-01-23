Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV họp phiên đầu tiên 23/01/2026 06:47

Sáng nay (23-1), theo thông lệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thông cáo báo chí ngày 22-1 của Đại hội XIV cho biết trong sáng nay (23-1), đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp Hội nghị lần thứ nhất.

Cũng theo thông lệ, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, chiều tối qua 22-1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng chín Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Trung ương khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Cũng theo chương trình Đại hội, chiều cùng ngày, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV sẽ ra mắt Đại hội.