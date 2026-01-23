Phú Quốc: 2 du khách người Anh nhận lại gần 300 triệu do quẹt thẻ nhầm 23/01/2026 09:49

(PLO)- Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), nòng cốt của “Đội phản ứng nhanh du lịch”, vừa kịp thời hỗ trợ 2 du khách quốc tịch Anh nhận lại số tiền gần 300 triệu đồng bị quẹt thẻ nhầm trong quá trình thanh toán tại cơ sở lưu trú.

Vừa qua, ông Terry Wayne Furssedonn và bà Debra Churchill (quốc tịch Anh), trong thời gian lưu trú tại một resort thuộc tổ 3, khu phố Cây Sao, Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc đã gặp sự cố tài chính do sai sót trong quá trình thanh toán.

Cán bộ Công an đặc khu Phú Quốc cùng thành viên “Đội phản ứng nhanh du lịch” giúp hai du khách nhanh chóng nhận lại tiền thanh toán nhầm.

Cụ thể, nhân viên lễ tân đã quẹt thẻ thanh toán nhầm số tiền 292.425.000 đồng, trong khi chi phí tiền phòng thực tế mà du khách phải trả chỉ là 29.242.500 đồng.

Phía cơ sở lưu trú cam kết sẽ hoàn trả cho hai du khách số tiền chênh lệch trong vòng ba ngày. Tuy nhiên đến thời hạn hẹn, du khách vẫn chưa nhận lại được tiền. Theo phản ánh của du khách, phía khách sạn đưa ra nhiều lý do như chưa nhận được tiền trong tài khoản.

Ông Jamie Farrar (bạn của ông Terry và bà Debra) đã phản ánh vụ việc thông qua kênh tiếp nhận phản ánh trực tuyến của du khách do UBND đặc khu Phú Quốc quản lý (qua số điện thoại của cán bộ Công an đặc khu).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an đặc khu đã chỉ đạo cán bộ công an phối hợp cùng các lực lượng trong “Đội phản ứng nhanh du lịch” nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Với tinh thần hỗ trợ tối đa cho du khách, lực lượng chức năng đã trực tiếp làm việc với du khách, người phản ánh và đại diện resort để làm rõ nguyên nhân, đồng thời yêu cầu cơ sở lưu trú lập văn bản cam kết thời gian hoàn trả cụ thể, tránh kéo dài gây ảnh hưởng đến lịch trình của khách.

Kết quả, đến ngày 19-1-2026, đại diện resort đã hoàn trả toàn bộ số tiền gần 300 triệu đồng cho du khách.

Ông Terry Wayne Furssedonn nhận đủ số tiền thanh toán nhầm sau khi “Đội phản ứng nhanh du lịch” hỗ trợ kịp thời.

Sau khi nhận lại tiền, ông Terry Wayne Furssedonn bày tỏ sự cảm kích: “Chúng tôi rất ấn tượng với sự tận tâm của chính quyền và ‘Đội phản ứng nhanh du lịch’ tại Phú Quốc. Các cán bộ công an không chỉ giao tiếp tiếng Anh tốt mà còn rất nhiệt tình, thấu hiểu và hỗ trợ chúng tôi như những người bạn. Sau sự cố này, tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng nơi đây luôn có một lực lượng sẵn sàng bảo vệ du khách trong mọi tình huống khẩn cấp”.

Vụ việc không chỉ là minh chứng cho việc xử lý nhanh chóng, hiệu quả một sự cố tài chính của du khách, mà còn cho thấy tính thiết thực của mô hình “Đội phản ứng nhanh du lịch” đang được triển khai tại đây. Dù mới trong giai đoạn đầu, nhưng những hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an đặc khu đang góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc thân thiện, chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế.