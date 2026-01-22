Tuyên án bị cáo người nước ngoài lưu hành USD giả ở Phú Quốc 22/01/2026 16:32

(PLO)- Công an tỉnh An Giang xác định bị cáo Odiljon đã tàng trữ và lưu hành tổng cộng 363 tờ mệnh giá 100 USD giả, trị giá hơn 882 triệu đồng theo tỉ giá quy đổi.

Ngày 22-1, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm bị cáo Nasyrov Odiljon Murzaalimjonovich (33 tuổi, quốc tịch Uzbekistan) 6 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, tháng 4-2024, Odiljon sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch và quen một người tên Ali (chưa rõ lai lịch).

Tại đây, Ali chào bán USD giả với tỷ giá 50%, sau đó Odiljon đã mua 30.000 USD giả (mệnh giá 100 USD) với giá 15.000 USD thật và được cho thêm một số tiền giả cùng loại.

Bị cáo Odiljon bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 6 năm tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ảnh: VĂN VŨ

Ngày 23-12-2024, Odiljon cùng hai người bạn nhập cảnh Việt Nam theo diện du lịch và lưu trú tại một khách sạn ở đặc khu Phú Quốc. Khi đi, Odiljon cất giấu toàn bộ số USD giả trong hành lý ký gửi.

Từ ngày 25-12-2024 đến ngày 27-12-2024, Odiljon chia tiền giả cho hai người bạn (không cho họ biết là tiền giả) rồi cùng nhau đi mua sắm, đổi tiền tại 21 điểm trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Bằng thủ đoạn này, nhóm của Odiljon đã lưu hành tổng cộng 14.400 USD giả, thu lợi bất chính gần 354 triệu đồng bằng tiền mặt và hàng hóa.

Sau đó, một số người dân phát hiện USD nhận được là tiền giả nên trình báo Công an. Nhận tin báo, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ khẩn cấp Odiljon, đồng thời khám xét nơi ở, thu giữ 21.900 USD giả, cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ thật và tang vật liên quan.

Tháng 1-2025, Odiljon bị khởi tố, điều tra; còn hai người bạn đi cùng được xác định không biết số USD là tiền giả, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã xuất cảnh về Uzbekistan.

Quá trình điều tra, Công an xác định Odiljon đã tàng trữ và lưu hành tổng cộng 363 tờ mệnh giá 100 giả (tương đương USD 36.300 USD), trị giá hơn 882 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi.

Gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả và các bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.