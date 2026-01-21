Cựu nhân viên ngân hàng nhờ bạn thân giả làm khách cần đáo hạn để lừa đảo 21/01/2026 15:08

(PLO)- Bị cáo Đức đã đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, rồi nhờ bạn thân đóng giả khách vay, chiếm đoạt 8 tỉ đồng.

Ngày 21-1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cựu nhân viên một ngân hàng ở Phú Quốc cùng hai đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 8 tỉ đồng.

Kết thúc phiên xét xử, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đức 8 năm 6 tháng tù; Phạm Út Đạt và Nguyễn Thế Cường mỗi bị cáo 7 năm tù. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo hoàn trả số tiền còn lại cho bị hại.

Từ trái qua: Các bị cáo Đức, Đạt và Cường tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, Đức là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có Chi nhánh Phú Quốc. Quá trình làm việc, Đức quen biết anh PĐD và chị TTH là những người chuyên cho vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Đầu năm 2024, do thua lỗ trong kinh doanh bất động sản, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền nên đã đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng. Đồng thời, Đức nhờ bạn thân là Cường và Đạt đóng giả khách vay để tạo lòng tin; qua đó chiếm đoạt 8 tỉ đồng của anh D và chị H để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cuối tháng 9-2024, nhận thấy có dấu hiệu bị lừa đảo, anh D và chị H đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Sau đó, các bị cáo lần lượt bị khởi tố, điều tra.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với lời trình bày của các bị hại và tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Hiện chị H đã nhận hơn 5 tỉ đồng do gia đình bị cáo Đức bồi thường để khắc phục hậu quả và yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền còn lại hơn 150 triệu đồng. Còn anh D yêu cầu bị cáo Đức bồi thường 2,5 tỉ đồng đã bị chiếm đoạt.