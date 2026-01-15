Công an An Giang đã bắt giữ 4 bị can trốn khỏi nơi giam giữ 15/01/2026 12:07

(PLO)- Sau khi phát hiện các bị can Sơn, Lên, Hôn và Luân trốn khỏi nơi giam giữ, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã toàn quốc và triển khai lực lượng truy bắt.

Ngày 15-1, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ toàn bộ bốn bị can bỏ trốn khỏi Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh cách đây một tuần.

Cụ thể, bốn bị can gồm Võ Ngọc Sơn (20 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc), Bạch Thanh Lên và La Hoàng Hôn (cùng 27 tuổi, cùng quê quán tại TP Cần Thơ).

Bị can La Hoàng Hôn là bị can bị Công an bắt sau cùng.

Từ trái qua: Các bị can Võ Ngọc Sơn, Bạch Thanh Lên và Nguyễn Minh Luân.

Các bị can trên bị tạm giam tại buồng số 3, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang. Trong đó, Sơn, Lên, Hôn cùng bị tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Luân bị tạm giam về tội hiếp dâm.

Chiều 8-1, cán bộ quản giáo tiến hành điểm danh, kiểm diện can phạm nhân đủ số lượng. Tuy nhiên đến sáng sớm hôm sau, qua kiểm danh, cán bộ quản giáo phát hiện bốn bị can trên đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngay sau đó, Công an tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định truy nã toàn quốc bốn bị can này, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt.

Đến chiều 10-1, Công an tỉnh An Giang bắt giữ Sơn và Lên. Luân bị công an bắt giữ vào sáng hôm sau. Đến ngày 14-1, Hôn cũng đã bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.