Chủ hụi ở An Giang chiếm đoạt hơn 830 triệu đồng để tiêu xài cá nhân 14/01/2026 17:26

(PLO)- Lợi dụng việc một số hụi viên không đến tham gia khui hụi, bị cáo Thủy đã tự ý lấy tên của những người này để hốt hụi, rồi chiếm đoạt hơn 830 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Ngày 14-1, TAND tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm bị cáo Lê Thị Bích Thủy (42 tuổi) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Lê Thị Bích Thủy tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, năm 2014, thông qua các mối quan hệ, bị cáo Thủy đã rủ nhiều người tham gia chơi hụi, rồi bản thân làm chủ hụi để thu tiền hoa hồng. Ban đầu, Thủy mở các dây hụi với mức 500.000 đồng/tuần và 1.000.000 đồng/tuần; nhưng sau đó tạm dừng.

Đến đầu tháng 3-2022, Thủy mở thêm ba dây hụi, mỗi dây 5 triệu đồng với chu kỳ 15 ngày để các hụi viên tham gia.

Trong thời gian này, Thủy lợi dụng việc một số hụi viên không đến tham gia khui hụi, nên đã tự ý lấy tên của những người này để hốt hụi. Qua đó, chiếm đoạt hơn 830 triệu đồng của các hụi viên, để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Đến cuối tháng 12-2022, Thủy tuyên bố vỡ hụi.