An Giang: Hoãn phiên tòa xử 3 cựu phó chủ tịch TP Long Xuyên 15/01/2026 11:26

(PLO)- Do luật sư bào chữa và một số bị cáo vắng mặt, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử 3 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ, tỉnh An Giang.

Sáng 15-1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử 3 cựu phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên (cũ), liên quan các sai phạm trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Do vắng luật sư bào chữa của bị cáo Nguyễn Bảo Sinh (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên cũ) và một số bị cáo khác nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 28-1.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong vụ án này, có tổng cộng 29 bị cáo bị VKSND tỉnh An Giang truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao. Do vậy, không phát hiện người xin giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt.

Hành vi vi phạm của các bị cáo đã dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 19 hồ sơ của 16 hộ dân không đúng đối tượng.

Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Bảo Sinh đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Đồng thời, ký quyết định giao đất làm nhà ở và cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với 16 hồ sơ của 15 hộ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng.

Cùng là cựu Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, bị cáo Đào Văn Ngọc và Huỳnh Giang Sơn bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, ký quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng, gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 28-1.

Cáo trạng cũng xác định trách nhiệm của nhiều cán bộ thuộc Phòng TN&MT TP Long Xuyên cũ; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên; BQL dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất.

Trong đó, bị cáo Huỳnh Lê Phong, cựu Trưởng Phòng TN&MT bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hồ sơ; ký tờ trình đề nghị giao đất và cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với 16 hồ sơ của 15 hộ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Quốc Bảo, cựu Phó Trưởng Phòng TN&MT được xác định đã thiếu trách nhiệm khi ký tờ trình đề nghị giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng đối với hai hồ sơ của một hộ, gây thiệt hại hơn 1,81 tỉ đồng.

Cũng trong vụ án này, nhiều cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc đo đạc xác định ranh giới, mốc giới ngoài thực địa; thiếu trách nhiệm trong khâu tiếp nhận hồ sơ.

Mặt khác, khi phát hiện quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quyết định giải tỏa di dời chỉ là bản photo nhưng không yêu cầu cung cấp bản chính để đối chiếu, vẫn xác nhận đủ điều kiện, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ không đúng đối tượng...