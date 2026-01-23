Phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc 23/01/2026 14:58

(PLO)- Chủ cơ sở kinh doanh ở Gia Lai khai số mỹ phẩm kem làm trắng da toàn thân được mua trôi nổi ngoài thị trường về chia lẻ bán kiếm lời.

Ngày 23-1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa phát hiện gần 700 kg mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Gần 700 kg mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Ảnh: QLTT.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại thôn Trung Bình, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai do bà LTMN làm đại diện.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 680 kg mỹ phẩm là kem dưỡng trắng toàn thân đựng trong 17 thùng carton. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ cơ sở khai nhận số kem làm trắng da toàn thân trên được mua trôi nổi ngoài thị trường. Bà này dự định chia lẻ để bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.