Dự báo thời tiết ngày 23-1: Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ ngày nắng 23/01/2026 06:00

(PLO)- Dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường trong ngày 23-1, gây rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, vùng núi có nơi rét hại nghiêm trọng, nguy cơ băng giá.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 23-1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mở rộng ảnh hưởng tới các khu vực còn lại ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì ở mức trung bình, trong khi thời tiết rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, rét hại diễn ra nghiêm trọng hơn, một số nơi có nguy cơ xảy ra băng giá.

Tại Hà Nội, mưa rét, rét đậm duy trì đến hết ngày 23-1, sau đó còn tiếp diễn rét đậm trong ngày 24-1, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.