Bị lừa hơn 1,3 tỉ đồng từ ‘nhiệm vụ thả tim trên TikTok’ 22/01/2026 17:03

(PLO)- Người phụ nữ ở Nghệ An bị dẫn dụ làm ‘nhiệm vụ thả tim TikTok’, sau đó vào nhóm "chốt đơn" rồi bị lừa đảo hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngày 22-1, chị THT (trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đến công an xã trình báo việc bị lừa đảo qua mạng với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Theo trình báo, cuối tháng 12-2025, chị T nhận cuộc gọi tự xưng là nhân viên hãng sữa chị thường mua. Người này thông báo chị trúng thưởng xe đẩy tập đi thông qua chương trình khuyến mãi.

Người dân cần cảnh giác với các hội nhóm "đầu tư" trên mạng internet để không bị lừa mất tiền.

Sau đó, chị T được hướng dẫn kết bạn Facebook, truy cập đường link điền thông tin nhận quà. Đối tượng yêu cầu chị thực hiện một số “nhiệm vụ online” để đủ điều kiện nhận thưởng.

Cụ thể, chị T theo dõi tài khoản TikTok, thả tim bài viết và chụp ảnh xác nhận. Mỗi lượt chị được trả 6.000 đồng, tiền chuyển ngay sau vài nhiệm vụ. Thấy tiền về tài khoản, chị tiếp tục tham gia.

Tiếp đó, các đối tượng đưa chị T vào nhóm chat để thực hiện nhiệm vụ “chốt đơn” kiếm thu nhập. Chị phải nạp tiền vào ứng dụng có giao diện giống sàn thương mại điện tử, dùng tiền này mua các sản phẩm tương ứng. Mỗi lần chốt đơn thành công sẽ được trả lãi 20-25%.

Ban đầu, với các đơn hàng giá trị nhỏ, chị T. đều nhận lại đủ tiền gốc và lãi. Khi thực hiện nhiệm vụ giá trị lớn, chị được yêu cầu nạp 200 triệu đồng để hoàn tất “đơn cuối” và rút toàn bộ tiền.

Tuy nhiên, khi thao tác rút tiền, hệ thống báo lỗi. Liên hệ người được giới thiệu là “trưởng hệ thống”, chị T được thông báo do rút sai quy trình nên tài khoản bị khóa, phải nạp thêm 500 triệu đồng để kích hoạt lại.

Nộp xong, hệ thống tiếp tục báo lỗi. Các đối tượng yêu cầu chị nạp thêm 800 triệu đồng để “kích hoạt lần hai”, đồng thời thúc giục nếu không thực hiện tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Theo chị T, tổng số tiền chị đã nạp hơn 1,3 tỉ đồng. Lúc này số tiền hiển thị trên ứng dụng cả gốc lẫn lãi hơn 1,6 tỉ đồng nhưng không thể rút.

Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, chị T đã trình báo cơ quan công an. Hiện Công an xã Đô Lương đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.