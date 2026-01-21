Diễn biến mới vụ việc sau khi mua đất làm nhà phát hiện có ngôi mộ tổ 21/01/2026 16:33

Đến chiều 21-1, cơ quan chức năng phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) vẫn đang tiếp tục hòa giải, chưa thể giải quyết dứt điểm vụ việc ngôi mộ tổ họ Lê trong thửa đất (có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của bà Nguyễn Thị Lan A.

Ngôi mộ vừa được đắp lại và gắn bia "Mộ tổ họ Lê".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin “gia chủ tá hỏa phát hiện mộ tổ mọc lên sau một đêm” khi chuẩn bị xây nhà trên thửa đất rộng gần 689,8m2 đã mua hợp pháp, sang tên chính chủ. Thửa đất nằm cạnh 2 mặt tiền có đường lớn, trị giá hàng chục tỉ đồng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện thửa số 40, tờ bản đồ số 5, diện tích 689,8m2, loại đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài, hình thức sử dụng riêng, địa chỉ khối Mỹ Thượng, phường Hưng Lộc (cũ), nay là phường Vinh Lộc. Trong sơ đồ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện có ngôi mộ.

Ngôi mộ trong đất đã được cấp sổ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo thông tin đăng tải, trước khi mua đất, người mua đã cẩn thận xem bao quát cả khu đất và không thấy có gì bất thường. Đến khi chủ đất dọn dẹp để xây nhà thì xuất hiện nhiều người tới tự nhận "mộ tổ dòng họ".

Chủ thửa đất đã gửi đơn trình báo đến chính quyền địa phương. Việc ngôi mộ được đắp lại sau khi đất chuyển nhượng khiến dư luận hiểu nhầm là “mộ mọc sau một đêm”, dẫn đến nhiều bình luận công kích, xúc phạm dòng họ trên mạng xã hội.

Có người đặt nghi vấn, chủ đất cũ đã bán đất rẻ rồi, nay đất tăng giá chóng mặt đã chơi chiêu “đắp mộ”.

Thửa đất nằm ở vị trí có đường lớn, giá trị cao.

Trong khi đó, đại diện dòng họ Lê khẳng định ngôi mộ đã tồn tại từ hàng trăm năm trước. Anh LTMH (đại diện chi nhánh họ Lê) cho hay trước đây, khu vực này là đồng ruộng, gần nghĩa trang cũ, không hiểu sao chính quyền lại cấp sổ đỏ mà không ghi có mộ. Sau đó, chủ đất cũ đã bán cho chủ đất khác. Nay do mộ bị san phẳng, mất dấu vết, con cháu đã tiến hành đắp lại mộ khi xác định vị trí.

"Dòng họ chúng tôi cũng đã có ý định di dời mộ nhưng do trong họ đang có tang (có người mất) nên chưa thể di dời. Vừa qua, khi dòng họ gần hết tang, bà ngoại tôi mất nên cũng chưa di dời được. Chủ đất cũ đang thương lượng với dòng họ chúng tôi và chúng tôi đã trình bày hoàn cảnh, nêu lý do chưa thể di dời mộ”- anh LTMH nói.

Vị trí cách thửa đất một con ngõ cũng có khu lăng mộ.

Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc, thửa đất nêu trên đã qua nhiều lần chuyển nhượng và hiện là đất ở hợp pháp. Việc trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện có ngôi mộ do lỗi từ hàng chục năm trước.

"Chúng tôi đã mời chủ đất hiện nay và đại diện dòng họ (họ Lê Đình) đến hoà giải. Quá trình hoà giải, cả hai bên đều hợp tác và đang cùng tìm giải pháp để tháo gỡ"- ông Nguyễn Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc, cho biết thêm khi trao đổi với PV chiều 21-1.

Được biết, thửa đất được cấp sổ đỏ cách đây hơn 20 năm và đã được bán cho nhiều chủ và hiện bà A là chủ đất thứ tư. Người dân sinh sống lâu năm quanh khu vực cũng cho biết trước đây từng có mộ tại vị trí này.