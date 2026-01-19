Ban hành kế hoạch triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2025 19/01/2026 20:52

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 105/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025.

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nội dung công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm việc thi hành Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên phạm vi cả nước; đồng thời xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương.

Một mục tiêu quan trọng của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong quá trình thi hành Luật, qua đó bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Rà soát văn bản, báo cáo trong quý I-2026

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố, VKSND Tối cao, TAND Tối cao và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025.

Trên cơ sở rà soát, các cơ quan thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền, bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với quy định của Luật.

Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Công an trong tháng 2-2026. Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2026.

Xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật, trình Chính phủ trước ngày 30-4-2026.

Cùng với đó, Bộ Công an xây dựng các thông tư quy định nội quy cơ sở giam giữ, danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ và chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Các văn bản này phải bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng thông tư ban hành nội quy cơ sở giam giữ, danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ trong phạm vi quản lý; đồng thời ban hành quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng cơ sở giam giữ và tiêu chuẩn ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý giam giữ. Thời điểm hiệu lực cũng từ ngày 1-7-2026.

Đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền pháp luật

Theo Kế hoạch, Bộ Công an chủ trì tổ chức tập huấn Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp thực hiện tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời biên soạn tài liệu pháp luật phục vụ công tác chuyên môn.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn cho lực lượng thi hành trong Quân đội nhân dân.

Bộ Tư pháp chủ trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ VH-TT&DL phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.