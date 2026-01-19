Công an bắt quả tang 4 người Trung Quốc đánh mạt chược tại nhà hàng 19/01/2026 17:00

(PLO)- Bốn người quốc tịch Trung Quốc đánh bạc bằng hình thức chơi mạt chược tại một nhà hàng ở Hưng Yên thì bị công an bắt quả tang.

Chiều 19-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh vừa bắt quả tang nhóm người nước ngoài đang tụ tập đánh bạc.

Nhóm người nước ngoài đánh bạc bằng chơi mạt chược. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 50 tối 17-1, tổ công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo kiểm tra một nhà hàng chuyên phục vụ khách Trung Quốc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 người quốc tịch Trung Quốc đang đánh bạc dưới hình thức chơi mạt chược sát phạt nhau bằng tiền.

Tại hiện trường, công an thu giữ 70,5 triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, niêm phong tài liệu, vật chứng và bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý theo thẩm quyền.

Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thực hiện chỉ đạo trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tăng cường kiểm tra rà soát người nước ngoài cư trú trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.