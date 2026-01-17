2 thanh niên cướp xe của công nhân ở Bắc Ninh chạy đến Hưng Yên thì bị bắt 17/01/2026 20:52

(PLO)- Hai thanh niên liều lĩnh tham gia cướp xe của công nhân đã bị bắt ở Hưng Yên.

Tối 17-1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) đã phát hiện, bắt giữ Phùng Chiêu Sơn (16 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu) và Nguyễn Quang Dũng (17 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) trong vụ cướp xe máy ở Bắc Ninh.

Sơn và Dũng cùng tham gia cướp xe của công nhân ở khu công nghiệp tại Bắc Ninh đã bị bắt khi chạy đến Hưng Yên.

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 15-1, Công an xã Lạc Đạo nhận được thông tin trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh về vụ cướp xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, màu đen, biển kiểm soát 37H1-447.81 của anh Lữ Văn Hà (21 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Kẻ cướp điều khiển xe theo hướng về tỉnh Hưng Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lạc Đạo đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn.

Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra tại khu vực Ga Lạc Đạo (thôn Ngọc, xã Lạc Đạo), tổ công tác đã phát hiện, bắt giữ được Sơn và Dũng.

Bước đầu Sơn và Dũng khai nhận đã cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi cướp xe mô tô tại Khu công nghiệp Đình Trám. Sau khi cướp được xe, nhóm này lắp biển số khác và mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài thì bị phát hiện, bắt giữ. Công an xã Lạc Đạo đã bàn giao các nghi can cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.