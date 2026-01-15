Kẻ cướp điện thoại của nữ nhân viên ở Nghệ An bị bắt tại TP.HCM 15/01/2026 12:16

(PLO)- Nguyễn Văn Hưng mang dao tấn công nữ nhân viên cửa hàng điện thoại tại Nghệ An để cướp iPhone rồi bỏ trốn vào TP.HCM.

Sáng 15-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tổ công tác của đơn vị phối hợp cùng cơ quan chức năng tại TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (17 tuổi, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An). Hưng là nghi can thực hiện vụ cướp điện thoại táo tợn tại địa phương này.

Hưng đưa hung khí ra tấn công nữ nhân viên để cướp điện thoại.

Khoảng 20 giờ 30 phút đêm 10-1, một nam thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát đến cửa hàng CR7 Smartphone Quang Sơn (thuộc xóm 3, xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An) hỏi mua điện thoại.

Lúc này, trong cửa hàng chỉ có nhân viên N.T.H (32 tuổi, trú xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) và con nhỏ. Đối tượng giả vờ xem, lựa chọn nhiều mẫu điện thoại rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công chị H., cướp 2 chiếc iPhone rồi bỏ chạy.

Clip ghi lại vụ việc.

Ngay lập tức, chị H. tri hô và leo qua quầy hàng đuổi theo nhưng kẻ này rút vật nhọn ra đe dọa. Con nhỏ của chị H. hốt hoảng khóc lớn. Chị H. phải lùi lại để bảo vệ con và ngăn đối tượng lấy thêm điện thoại. Sau đó, kẻ cướp nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Văn Hiến và các đơn vị liên quan truy tìm đối tượng.

Đến rạng sáng 14-1, lực lượng công an đã bắt giữ Hưng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Sau khi chạy trốn hơn 1.300 km, Hưng đã bị bắt ở TP.HCM.

Hai chiếc điện thoại Hưng cướp được là iPhone 14 Pro Max, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ, Hưng có nhân thân xấu, vừa đi trường giáo dưỡng trở về địa phương và không có công việc ổn định.