Clip nữ nhân viên liều mình đuổi theo kẻ cướp điện thoại 14/01/2026 19:31

(PLO)- Người đàn ông đến giả vờ mua điện thoại rồi đánh người phụ nữ và cướp điện thoại bỏ chạy, người phụ nữ đã rượt đuổi và ngăn để không bị cướp thêm.

Ngày 14-1, Công an xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An) đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng CR7 Smartphone Quang Sơn, thuộc xóm 3, xã Văn Hiến.

Người đàn ông đến hỏi mua điện thoại.

Camera an ninh của cửa hàng ghi lại cho thấy, khoảng hơn 20 giờ 30 phút đêm 10-1, một người đàn ông đi xe máy không mang BKS đến cửa hàng hỏi mua điện thoại.

Lúc này, trong cửa hàng chỉ có nhân viên NTH (32 tuổi, trú xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An) và con nhỏ của chị.

Clip ghi lại vụ việc.

Người đàn ông đứng giả vờ xem, lựa chọn nhiều điện thoại rồi bất ngờ dùng tay tấn công chị Hà, đồng thời cướp 2 chiếc điện thoại, bỏ chạy.

Ngay lập tức, chị H tri hô và leo qua quầy bán hàng đuổi theo. Tuy nhiên, người này đã rút vật nhọn ra đe dọa. Con nhỏ của chị H hốt hoảng khóc lớn.

Chị H vừa lùi để bảo vệ con, vừa tìm cách không để bị lấy thêm chiếc điện thoại nữa. Đến lúc này kẻ cướp đành bỏ chạy.

Người đàn ông cướp điện thoại bỏ chạy, chị Hà leo qua mặt quầy bán hàng đuổi theo.

Chị H lao theo ra đến vỉa hè, nhưng kẻ cướp đã kịp lên xe máy chạy thoát.

Được biết, hôm nay, công an xã và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã truy bắt thành công nghi can cướp tài sản.