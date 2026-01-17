Một ngày cháy rụi 2 ô tô chạy xăng 17/01/2026 18:45

(PLO)- Hôm nay, tại Hà Nội và tỉnh Sơn La xảy ra hai vụ cháy rụi ô tô chạy xăng.

Chiều 17-1, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy ô tô ở bản Tà Xùa, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ cháy xe ở xã Bắc Lý.

Thông tin ban đầu, chiều nay, chiếc xe ô tô chạy xăng 7 chỗ ngồi hiệu Carens chạy hướng đến khu du lịch Thảo Nguyên Mộc Châu (tình Sơn La) khi đi đến bản Tà Xùa bốc cháy.

Tài xế đã kịp dừng xe và những người trên xe thoát thân. Mọi người cùng công an nỗ lực dập lửa nhưng chiếc xe đã cháy trơ khung sắt.

Chiếc xe cháy trơ khung sắt.

Trước đó, khoảng 11 giờ hôm nay (17-1), cũng xảy ra vụ cháy xe hiệu Audi tại khu vực hầm chui Thanh Xuân, hướng từ Hà Đông đi Ngã Tư Sở (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội).

Một ngày cháy rụi 2 ô tô. Trong ảnh là hiện trường cháy xe khi vào hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội.

Chiếc xe nêu trên mang BKS 30K-332.xx do anh VDA (34 tuổi, trú tại Bắc Ninh) điều khiển, bất ngờ thấy bốc khói ở phần đầu xe khi vào hầm chui Thanh Xuân. Anh D đã kịp dừng xe sát lề đường và vội thoát ra ngoài.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo liền điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu hộ. Sau gần một giờ đồng hồ, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Chiếc xe bị cháy hư hỏng nặng.