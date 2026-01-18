Khởi tố tổng giám đốc và 5 bị can sản xuất, bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn 18/01/2026 22:32

(PLO)- Công an đã phát hiện, làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán nhiều loại thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước, với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng.

Tối 18-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam. Ảnh: NALC.

Theo đó, ngày 18-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (46 tuổi, ngụ phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam cùng 5 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Đoàn Trung Đức. Ảnh: ANLC.

Trước đó, vào 5-1, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau các sự kiện chính trị lớn; Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) cùng Công TP Hà Nội đã thành lập 10 tổ công tác, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm tại Hà Nội.

Các sản phẩm giả. Ảnh: ANLC.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang trong quá trình sản xuất và đóng gói tại một Nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam (địa chỉ tại Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội) để đưa đi tiêu thụ.

Các sản phẩm thực phẩm chức năng giả chủ yếu là sản phẩm bổ sung collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp, tiêu hóa…

Cơ quan công an thu giữ tang vật. Ảnh: ANLC.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2012 đến năm 2025, Đức cùng các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng.

Việc bán sản phẩm nêu trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Các đối tượng cũng đã dùng thủ đoạn để ngoài sổ sách kế toán và hưởng lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng, gây thất thu thuế cho nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.