1 chủ nhà hàng bị bắt do lừa nhiều tỉ đồng đầu tư chứng khoán 21/01/2026 18:08

(PLO)- Bà Đặng Thị Trinh (ngụ tỉnh Gia Lai) đã lợi dụng là chủ nhà hàng để tạo lòng tin, vay mượn, lừa đảo nhiều tỉ đồng, chơi chứng khoán.

Ngày 21-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã phát thông báo truy tìm bị hại liên quan vụ bà Đặng Thị Trinh (52 tuổi, chủ nhà hàng VM, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với bà Đặng Thị Trinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Đặng Thị Trinh. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, bà Trinh đã mở nhà hàng VM kinh doanh nhiều năm, tạo dựng được lòng tin nên đưa thông tin gian dối để vay mượn tiền của nhiều người.

Khoảng giữa năm 2025, bà Trinh chơi chứng khoán trên mạng xã hội và bị thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo. Tháng 6-2025, bà Trinh đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay 3,5 tỉ đồng. Nhận tiền, bà Trinh tiếp tục đầu tư vào chứng khoán và thua lỗ.

Do không có khả năng trả nợ, một số người đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trinh đến cơ quan chức năng.

Để có cơ sở xác minh, xử lý theo quy định, Cơ quan CSĐT thông báo ai là bị hại của bị can Trinh thì liên hệ với đơn vị tại 267A Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) để cung cấp thông tin, tài liệu.