Truy tìm người phụ nữ liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử 2.000 tỉ 20/01/2026 08:23

Ngày 20-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Công an truy tìm Na. Ảnh: CA

Na là người liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Trước đó, ngày 15-12-2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, VKSND TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện bắt giữ tám người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp.

Trong đường dây này, Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) là người cầm đầu.

Căn cứ thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, công an xác định các đường dây này đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng) vào năm 2021.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai thấy Na thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP qua số điện thoại 0694260254.