Một khách du lịch nước ngoài treo chuối quanh người lên bán đảo Sơn Trà cho khỉ ăn 18/01/2026 15:57

(PLO)- Một du khách nước ngoài treo nhiều quả chuối quanh người, đi xe máy lên bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho khỉ ăn. Lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời tiếp cận, nhắc nhở và yêu cầu du khách dừng lại.

Ngày 18-1, đại diện Ban quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đã nắm được thông tin liên quan đến clip ghi lại cảnh một du khách mang thức ăn lên khu vực bán đảo Sơn Trà cho khỉ ăn.

Du khách treo chuối quanh người lên bán đảo Sơn Trà để cho khỉ ăn. Ảnh: TN

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip một du khách nước ngoài quấn nhiều quả chuối chín quanh bụng, tay và chân. Vị du khách này tiến vào khu vực đàn khỉ đang sinh sống trên núi Sơn Trà.

Thấy vị khách mang thức ăn, hai con khỉ lao chỗ người này lấy chuối đang cột ở chân trong sự thích thú của vị khách.

Trong clip, một người mặc đồng phục tới nói chuyện, ra dấu hiệu nhắc nhở vị khách. Sau đó, người này lên xe mô tô rời đi.

Clip đăng tải đã thu hút nhanh chóng sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng vị khách đã không tuân thủ các quy định, cụ thể là khu vực đã cắm nhiều biển cấm cho khỉ ăn.

Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự thú vị, thích thú trước hình ảnh “hiếm gặp”.

Clip du khách treo chuối quanh người. Nguồn: MXH

Theo đại diện BQL, ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng quản lý trật tự du lịch đã kịp thời tiếp cận hiện trường, nhắc nhở và yêu cầu du khách dừng ngay việc cho khỉ ăn.

Nhiều năm qua, tình trạng người dân, du khách cho khỉ ăn xảy ra thường xuyên tại khu vực bán đảo Sơn Trà, do xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ. BQL đã tuyên truyền, nhắc nhở và có nhiều bảng cảnh báo tại các điểm hay xuất hiện khỉ.

Đại diện BQL cho biết thêm sẽ tăng cường tuần tra, giám sát, nhắc nhở du khách chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và giữ gìn hình ảnh du lịch văn minh, an toàn tại khu vực.