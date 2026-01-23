Đội trưởng và 2 nhân viên Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa bị bắt 23/01/2026 05:11

(PLO)- Lợi dụng cao điểm dịch COVID-19, đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa cùng đồng phạm nâng giá dịch vụ, nhận “bồi dưỡng” từ các cơ sở mai táng, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can Chu Nguyên Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đội trưởng và nhân viên Trung tâm hỏa táng bị bắt vì trục lợi từ dịch COVID-19. Ảnh: CA

Theo điều tra, từ tháng 7 đến giữa tháng 8-2021, thời điểm số ca tử vong do COVID-19 tại TP.HCM tăng cao, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa phải hoạt động với cường độ lớn.

Lợi dụng việc được giao điều phối hoạt động, Chu Nguyên Thăng chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên bên ngoài, không thông qua hợp đồng chính thức và không đưa vào sổ sách kế toán.

Các bị can không công khai giá niêm yết, bán cho cơ sở mai táng với giá cao hơn để chiếm đoạt chênh lệch. Bước đầu xác định hành vi này giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng, trong đó Thăng là đối tượng chủ mưu.

Đáng chú ý, Thăng còn nhận tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số gần 479 triệu đồng. Tổng số tiền bị can Thăng chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn dịch bệnh là hơn 596 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã rà soát toàn bộ hoạt động của Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, trưng cầu giám định tài chính và sao kê dòng tiền để làm rõ vụ việc.

Cơ quan điều tra nhận định, dù các đối tượng che giấu tinh vi trong hoàn cảnh dịch bệnh, nhưng lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can.

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với cán bộ đơn vị công ích, thể hiện quyết tâm của Công an TP.HCM trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, nhất là hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 4, PC03) đề nghị các cơ sở mai táng liên quan sớm liên hệ, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.