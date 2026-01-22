Phát hiện đường dây mua bán gần 27 kg xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM 22/01/2026 18:46

PLO- Công an TP.HCM đã phát hiện, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất độc xyanua từ Đồng Tháp về TP.HCM, thu giữ gần 27 kg xyanua.

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất độc xảy ra trước nhà số 465 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn. Vụ án do Công an quận 5 (cũ) khởi tố ngày 3-1-2025, liên quan đến Nguyễn Trọng Tánh (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng đồng phạm.

Ảnh minh hoạ AI

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 29-12-2024, Công an quận 5 kiểm tra Trần Tùng Cương (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) khi người này điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp trước số 465 Trần Hưng Đạo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp chứa gần 27 kg xyanua dạng viên nén và năm chai hóa chất lỏng, nhãn Potassium Cyanide.

Làm việc với công an, Cương khai nhận chỉ chở thuê số hàng trên cho Nguyễn Trọng Tánh từ Đồng Tháp về TP.HCM với giá 700.000 đồng/chuyến, không biết bên trong là chất độc.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, công an xác định Nguyễn Trọng Tánh là người đứng ra thuê vận chuyển và trực tiếp mua bán xyanua cho nhiều người. Mở rộng điều tra, công an làm rõ hai trường hợp đã mua chất độc từ Tánh.

Cụ thể, Nguyễn Quang Đại (46 tuổi, ngụ TP.HCM) mua 500 gram xyanua với giá 1 triệu đồng, nhận hàng qua xe khách tại khu chế xuất Linh Trung (Bình Dương cũ), khai cất giữ để diệt côn trùng.

Đại sử dụng xe mô tô Yamaha Attila biển số 59V2-03667, số khung: RLGH125GD8D075216 và số máy: VMM9BE-D075216 (không đăng ký – chính chủ) để vận chuyển chất độc xyanua.

Trường hợp khác, Nguyễn Tất Tiện (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) mua 2 kg xyanua với giá 6 triệu đồng, nhận hàng tại khu vực ngã ba Trị An (Đồng Nai cũ), khai dùng để làm “thuốc đá gà”. Tiện sử dụng xe mô tô Yamaha Exciter biển số 60B9-37411, số khung: RLCUG0610GY212672, số máy: G3D4E-225584 (không đăng ký chính chủ) để vận chuyển chất độc xyanua.

Quá trình điều tra xác định cả hai đối tượng đều dùng xe máy không đăng ký chính chủ để vận chuyển chất độc xyanua.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của hai phương tiện liên quan, đề nghị liên hệ Phòng PC03, Công an TP.HCM (14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) hoặc Điều tra viên Phạm Huỳnh Tùng, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, để làm việc theo quy định.