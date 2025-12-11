Truy tố người phụ nữ đầu độc người yêu bằng xyanua rồi tạo hiện trường giả 11/12/2025 17:55

(PLO)- Trang đã pha chất độc xyanua vào ly cà phê để đầu độc người yêu, sau đó lái ô tô đưa thi thể nạn nhân đi nhiều nơi và cố ý cho xe lao xuống đèo Bảo Lộc để tạo hiện trường giả.

VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Trang và anh Mai Hà Văn có quan hệ tình cảm từ năm 2022. Đến cuối tháng 8-2024, hai người phát sinh mâu thuẫn, Trang cho rằng bị lừa dối tình cảm và gặp áp lực kinh tế nên nảy sinh ý định giết anh Văn rồi tự sát.

Trang lên mạng xã hội đặt mua 7 viên chất độc xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Trang thử độc tính bằng cách hoà một phần nhỏ cho mèo uống, mèo chết ngay sau đó. Bị can giữ lại một phần xyanua đã nghiền để thực hiện ý định.

Bị can Trần Nguyễn Thu Trang đã đầu độc người yêu bằng chất độc xyanua

Ngày 20-10-2024, anh Văn chở Trang từ TP.HCM về nhà cha mẹ Trang tại TP Cao Lãnh chơi. Trước khi quay lại TP.HCM, Trang mua cho anh Văn một ly cà phê.

Khi xe di chuyển trên Quốc lộ 30, thuộc xã Thanh Hưng (tỉnh Đồng Tháp), Trang lợi dụng lúc anh Văn tập trung lái xe để đổ xyanua vào ly cà phê.

Khoảng 3 phút sau khi uống, anh Văn có dấu hiệu trúng độc và gục xuống. Trang nhờ người dân hỗ trợ đưa anh vào ghế phụ rồi điều khiển xe tiếp tục chạy về TP.HCM.

Khi đến khu vực xã An Thái Trung (huyện Cái Bè cũ), Trang ném ly cà phê xuống đường rồi vào cao tốc Mỹ Thuận – Trung Lương. Gần trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, Trang dừng xe kiểm tra và phát hiện anh Văn đã tử vong.

Sau đó Trang lái xe lao xuống đèo Bảo Lộc để tạo hiện trường tai nạn

Trang tiếp tục lái xe về phòng trọ, tiêu huỷ số xyanua còn lại và pha một lượng nhỏ vào ly nước cam để tự tử nhưng bất tỉnh rồi tỉnh lại.

Sáng hôm sau, Trang lái xe lên đèo Bảo Lộc, nhiều lần quay đầu, sau đó chủ động điều khiển xe lao xuống vực nhằm tự sát. Xe hư hỏng gần như toàn bộ, thiệt hại hơn 750 triệu đồng; Trang bị thương nhẹ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Cáo trạng nhận định hành vi trên của Trần Nguyễn Thu Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng con người; quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.