Vụ án lái xe cán qua người bị hại ở Cần Thơ 11/12/2025 18:42

(PLO)- Bị cáo lái xe chở lúa cán qua người bị hại gây thương tích 61%, bị xử tội vô ý gây thương tích nhưng tòa phúc thẩm phân tích đoạn video ghi lại sự việc, đã quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Chiều ngày 11-12, TAND TP Cần Thơ sau khi xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm vụ bị cáo Nguyễn Văn Tài phạm tội vô ý gây thương tích để điều tra, xét xử lại.

Bị xe chở lúa cán qua người, thương tích 61%

Theo bản án sơ thẩm, bị hại N và gia đình ông Th, bị cáo Tài có mối quan hệ họ hàng (ông Th là chú ruột của N, còn Tài là con ruột ông Th). Giữa hai bên đang tranh chấp một phần đất nhiều năm nay, vụ việc đang được TAND huyện Long Mỹ (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 12 – Cần Thơ) thụ lý giải quyết.

Bị cáo Tài nghe tòa tuyên án chiều 11-12. Ảnh: NHẪN NAM

Khoảng hơn 12 giờ ngày 26-6-2024, bị cáo Tài thuê máy để cắt lúa trên phần đất của mình. Khoảng 13 giờ cùng ngày đã có lúa để máy kéo chở lúa vào bờ, nhưng gia đình của N và một số người khác ngăn cản không cho phía gia đình Tài kéo lúa vào phần đất tranh chấp.

Vì vậy, người được thuê chạy xe kéo lúa không dám điều khiển xe chở lúa chạy vào phần đất đang tranh chấp để đem lúa vào bờ, tắt máy dừng xe lại.

Thấy vậy, bị cáo Tài leo lên xe chở lúa nổ máy thì N ngăn cản không cho Tài chạy xe.

Vợ Tài ôm cản kéo N đi ra, sau đó N bỏ đi tới bụi tre cách phần đất đang tranh chấp khoảng 10m.

Thấy N bỏ đi tới bụi tre nên Tài điều khiển xe kéo lúa chạy vào bờ, khi xe lên dốc vào bờ thì N từ phía bụi tre chạy hướng về xe kéo lúa để ngăn cản Tài thì bị vợ Tài ôm cản nhưng cản không được.

N tiếp tục chạy ra phía trước chui vào đầu xe kéo lúa thì được mọi người hô hoán lên ngăn cản nhưng Tài không rõ mọi người la chuyện gì và không nghĩ N nằm dưới đầu xe nên đã lái xe cán qua người N.

Tòa cho chiếu đoạn video diễn biến vụ việc tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Sau đó, Tài dừng xe lại thì phát hiện N bị cán nằm phía sau xe kéo lúa. N bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy. Theo kết luận giám định, tổng tỉ lệ thương tích của N là 61%.

Xử sơ thẩm, TAND khu vực 12 – Cần Thơ phạt bị cáo Tài 6 tháng 21 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội vô ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 365 triệu.

Sau đó, bị cáo kháng cáo yêu cầu giảm tiền bồi thường. Bị hại kháng cáo yêu cầu xử về tội cố ý gây thương tích và xem xét trách nhiệm đối với hai người đàn ông khác trong cùng vụ này.

Diễn biến sự việc có video ghi lại

Sau khi xét xử, HĐXX phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra, bị cáo Tài xác định khi lên vị trí lái xe thì không khuất tầm nhìn.

Tại toà phúc thẩm, bị cáo Tài xác định, quá trình điều khiển xe chở lúa không thấy bị hại xông ra ngăn chặn phía trước xe chở lúa, tự té vào xe và sau đó bị xe chở lúa cán qua người. Đồng thời, bị cáo này cũng thừa nhận do bực tức việc N chửi ông Th là cha của bị cáo thì Tài có nói câu “ĐM nó, cán chết mẹ nó luôn”.

Tại phiên tòa, người làm chứng NTYH, con ruột của bị cáo Tài khai báo ngày 26-6-2024, khi thấy sự việc căng thẳng của gia đình đã dùng điện thoại ghi hình, ghi âm diễn biến sự việc và đã nộp đoạn video cho cơ quan điều tra.

Theo kết luận giám định, không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong file video trên. Tại phiên tòa phúc thẩm đã trình chiếu file video trên.

Theo tòa, qua xem video cho thấy vị trí xe chở lúa thời điểm ông N té xuống phía trước đầu xe, địa hình bằng phẳng. Tại thời điểm này, bị cáo Tài giảm tốc độ xe, xe dừng lại một lúc, âm thanh của xe không lớn, nghe rõ tiếng vợ ông N vừa kêu cứu vừa làm động tác kéo xích xe theo chiều lùi nhằm không cho xe cán vào người ông N.

Bên cạnh đó, người làm chứng là ông Tính đứng bên trái vợ ông N cũng có động tác kéo bánh xích xe theo chiều lùi xe lại. Lúc này có tiếng của người đàn ông nói “chạy đại qua đi, cán luôn, qua luôn, qua luôn” thì bị cáo Tài tăng tốc cho xe chạy tiếp và cán qua người bị hại

Tại toà phúc thẩm, ông T (anh bị hại) thừa nhận ông là người đã nói chạy đại qua đi qua, cán luôn, qua luôn, qua luôn. Và theo video thể hiện, ông Th là người đứng cạnh bên phải vợ ông N, nhìn thấy rõ N đang bị xe chở lúa cán và ông này dùng cử chỉ bằng tay để bị cáo Tài chạy xe qua người N.

Một đoạn video tòa trình chiếu tại phiên phúc thẩm.

HĐXX cho rằng, cấp sơ thẩm căn cứ lời khai bị cáo của Tài, căn cứ biên bản thực nghiệm điều tra thực nghiệm không đúng với diễn biến sự việc như video người làm chứng đã nộp cho cơ quan điều tra; Căn cứ nội dung kết luận giám định không đủ cơ sở kết luận lời nói… để xác định bị cáo Tài vô ý gây thương tích là không phù hợp diễn biến vụ án, chưa toàn diện, thiếu khách quan.

HĐXX phúc thẩm thấy rằng để làm rõ và đúng sự thật khách quan vụ án, xác định lỗi của bị cáo Tài khi điều khiển xe chở lúa cán qua người bị hại N thì cần tiến hành thực nghiệm điều tra lại phù hợp với diễn biến sự việc được ghi nhận trong video như người làm chứng cung cấp.

Đồng thời thu thập đầy đủ lời khai của những người làm chứng về diễn biến vụ án theo đúng quy định pháp luật… Trên cơ sở đó xác định lỗi, xác định tội danh với bị cáo Tài; xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm pháp lý của ông Th và một người đàn ông khác trong vụ án.

Từ đó, tòa phúc thẩm tuyên chấp nhận đề nghị của đại diện VKS, chấp nhận đề nghị của của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, không chấp nhận đề nghị bào chữa cho bị cáo Tài, hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Kháng cáo của bị cáo Tài về việc xem xét số tiền bồi thường sẽ được xem xét khi vụ án xét xử lại…