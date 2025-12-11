Tòa phạt 6 tháng tù người làm đơn xin cứu xét liên quan phó giám đốc Công an tỉnh 11/12/2025 18:31

Chiều 11-12, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND Khu vực 15 – TP.HCM tiếp tục phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh (ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) 6 tháng tù (giam) về tội vu khống.

Sơ thẩm lần 1: Bị cáo bị phạt tiền

Theo hồ sơ, năm 2011, ông Trần Minh vay bà Nguyễn Thị Thủy cho 13,5 tỉ đồng nhưng đến hẹn không trả nên bà Thuỷ khởi kiện. TAND TP Thủ Dầu Một (cũ) công nhận thỏa thuận giữa hai bên với nội dung ông Minh phải trả tiền cho bà Thủy.

Bà Thủy ủy quyền cho ông Khanh thực hiện tất cả công việc liên quan đến việc thi hành án (THA). Cơ quan THA cho rằng ông Minh không có tài sản để thi hành.

Cho rằng vì nể nang ông PQD (em vợ ông Minh, khi đó giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) nên THA không tích cực xác minh tài sản để THA nên ông Khanh có đơn cứu xét gửi lãnh Trung ương và địa phương kéo dài từ năm 2017 đến 2019

Năm 2017, Công an tỉnh và VKSND họp liên ngành và xác định ông Khanh chưa xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến ông D nên không có cơ sở để xử lý hành vi làm nhục người khác, vu khống. Nhưng đến 12-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, VKS đã hủy quyết định khởi tố bị can.

Bị cáo Khanh (trái) tại phiên toà xét xử sơ thẩm lần 2. Ảnh: VH

Sau đó ông D mới có đơn yêu cầu làm rõ nội dung đơn tố cáo của ông Khanh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố bị can về tội vu khống.

Ngày 30-9-2021, TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh 20 triệu đồng. Bị cáo Khanh làm đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 26-4-2022, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử phúc thẩm và ra quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm vì xét thấy cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử vì đã sử dụng biên bản ghi lời khai của bị hại bị sửa chữa năm mà không có xác nhận của bị hại. Do đó, HĐXX toà phúc thẩm ra quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm.

Sơ thẩm lần 2: Tòa phạt 6 tháng tù giam

Tại phiên toà sơ thẩm lần hai này, đại diện VKS vẫn giữ quan điểm cho rằng bị cáo Khanh lợi dụng sự ủy quyền giải quyết vụ án, đã soạn đơn và gửi nhiều nơi, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ông D khi bị hại đang giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh.

Hành vi của bị cáo tuy không gây thiệt hại về vật chất nhưng gây sự hiểu lầm, ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm của ông D. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Khanh 6-9 tháng tù và phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Khanh cho rằng trong những lá đơn cứu xét chỉ đặt nghi vấn cơ quan THA kiêng nể gia đình ông D trong việc THA, mong cơ quan chức năng xem xét, cứu giúp gia đình vì không thể THA kéo dài nhiều năm. Bị cáo còn bị “tra tấn” về tinh thần có người hù doạ không được gửi đơn.

Bị cáo Khanh còn đưa ra tài liệu về việc chuyển nhượng vốn góp giữa ông Minh và người thân ông D để trốn tránh việc thi hành án. Vì vậy trong đơn cầu cứu hoàn toàn dựa trên những điều thực tế có thật và đã xảy ra.

Ngoài ra, bị cáo cho rằng VKS truy tố theo điểm a khoản 1 Điều 156 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) phải có đơn yêu cầu của bị hại nhưng trong vụ án này, CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố khi không có đơn yêu cầu của ông D là không đúng theo quy định. Điều này HĐXX phúc thẩm (lần trước) nhận thấy vi phạm tố tụng nên huỷ bản án sơ thẩm.

Luật sư còn cho rằng trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT lại tham mưu cho phó giám đốc Công an tỉnh là ông PQD để xử lý vụ án, trong khi ông D đang là bị hại trong vụ án...

"Bị cáo Khanh gửi đơn cứu xét là quyền công dân và việc gửi đơn này không gây bất kỳ thiệt hại về vật chất và tinh thần cho ông D. Ông D vẫn làm việc, không bị xử lý kỷ luật và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến khi nghỉ hưu. Vì vậy, có thể khẳng định rằng hành vi của bị cáo Khanh không làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín hay gây thiệt hại cho ông D", luật sư nêu quan điểm.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng cơ quan điều tra và VKS khởi tố vụ án, khởi tố bị can là đúng quy định. Vì trong đơn cứu xét gửi đến các lãnh đạo Trung ương, địa phương bị cáo Khanh cho rằng THA đã nể ông D nên đã không tiến hành xác minh tài sản để tổ chức THA nhưng không có bằng chứng để chứng minh.

"Do đó, hành vi của bị cáo đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của ông D. VKS truy tố bị cáo theo điểm a khoản 1 Điều 156 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) là có căn cứ", HĐXX nhận định.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của bị hại, vì vậy, cần có một mức hình phạt tương xứng, đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Khanh mức án 6 tháng tù giam về tội vu khống.