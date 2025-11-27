Bị cáo dùng xyanua giết 4 người thân viết thư gửi con gái: 'Hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này' 27/11/2025 21:18

(PLO)- Người phụ nữ dùng chất độc xyanua giết 4 người thân từ trại tạm giam viết thư gửi con gái 10 tuổi: "Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này con nhé... Mẹ đã sai rồi".

Hôm nay, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích trong vụ án giết 4 người bằng xyanua.

Trước khi toà tuyên án tử, luật sư bào chữa cho bị cáo đã đưa ra bức thư bị cáo viết gửi cho người thân với nội dung xin lỗi đứa con gái 10 tuổi và người mẹ già.

Luật sư Đỗ Văn Vinh (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích, định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Bích không có ngôn từ nào có thể xoa dịu được nỗi đau mất mát người thân, nhất là khi người gây ra bi kịch lại chính là thành viên trong gia đình.

Luật sư Đỗ Văn Vinh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích tại toà. Ảnh: VŨ HỘI

“Cái giá phải trả cho bi kịch này là quá lớn. Nó không chỉ chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của những người ruột thịt, mà đau đớn hơn, là sự sụp đổ của những giá trị đạo đức và tình thân thiêng liêng nhất. Bị cáo ở trong trại giam đã hối hận và thức tỉnh lương tâm...", Luật sư nói thêm.

Đồng thời luật sư trích dẫn trang thư viết tay mà bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích gửi về cho gia đình từ trại tạm giam. Bức thư viết tay gửi đến con gái 10 tuổi, Bích viết: "Bản thân mẹ đã làm việc sai trái. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm với con. Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này con nhé. Mẹ mong con luôn được bình an, khỏe mạnh… Con gái yêu của mẹ. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ đã sai rồi. Mẹ yêu con rất nhiều...".

Bị cáo nhắn nhủ: 'Khi con đọc được những dòng chữ này, Mẹ chỉ ao ước 1 điều hãy tha thứ cho Mẹ'.

Bị cáo Bích trong thời gian bị giam đã viết thư gửi tới người thân gia đình với sự hối hận với hành vi của mình. Ảnh: VŨ HỘI.

Gửi đến mẹ ruột khi, Bích viết: "Con xin lỗi mẹ. Con không xứng đáng là con gái của mẹ. Con bất hiếu quá xin mẹ tha thứ cho con. Con biết bây giờ mẹ rất đau khổ. Trên đời này mẹ là người thương con vô điều kiện nhưng đến bây giờ con làm mẹ quá đau khổ…".

Đối với các anh chị em ruột thịt trong gia đình có con bị đầu độc, Bích viết những lời xin lỗi: "Chị biết bây giờ chị có nói gì, xin lỗi hai em bằng cách nào thì cũng không làm hai em hết đau khổ. D ơi, bác ngàn lần xin lỗi con... Th ơi cô ngàn lần xin lỗi con. Cô không xứng đáng làm cô của con...".

Cuối cùng, Bích gửi gắm mong các thành viên trong gia đình "thương lấy cháu Ng tội nghiệp"- là con gái ruột 10 tuổi của mình.

Tại toà, luật sư bảo vệ cho bị cáo nhận định rằng, những dòng chữ này không chỉ là những con chữ vô tri, mà là tiếng nấc nghẹn ngào, là sự rung lên đau đớn của một lương tri đã thực sự thức tỉnh sau cơn mê muội của tội ác.