Vụ giết chồng và 3 đứa trẻ lẻ Đồng Nai: Lời khai lạnh lùng của nữ sát thủ xyanua 27/11/2025 12:46

Sáng 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Bích bị VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS và tội Tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc theo khoản 4 Điều 311 của BLHS.

Bị cáo kể lại quá trình dùng chất độc xyanua giết chồng và 3 đứa trẻ.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Hồng Bích khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Bích khai gia đình mình sinh sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà ở xã Phước An. Hàng ngày, Bích cùng vợ chồng anh trai bán quán ăn.

Do nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Vì vậy Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi về cất giấu trong nhà.

Tuy nhiên thời điểm này do mâu thuẫn với chồng là anh Thế và cho rằng chồng cờ bạc dẫn đến nợ nần nên Bích quyết định dùng chất độc Xyanua giết chồng.

Tại toà, bị cáo Bích đã khai rằng biết chồng phải uống thuốc đau bao tử và thuốc huyết áp và điều trị gút. Vì vậy vào ngày 5-1-2023 bị cáo lấy viên thuốc con nhộng trên bàn vào nhà vệ sinh gỡ viên thuốc nhộng ra đổ đi rồi lấy xyanua thế vào, gắn 2 đầu nửa viên nhộng lại như ban đầu để vào bịch thuốc của chồng.

Đến chiều cùng ngày anh Thế lấy thuốc uống, trong đó có viên thuốc con nhộng có chứa xyanua mà vợ để vào.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích khai tại toà. Ảnh: VŨ HỘI

Sau khi uống thuốc có độc, người chồng có triệu chứng tê tay, chân, tăng huyết áp nên Bích đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM để điều trị nhưng ít ngày sau thì chồng tử vong.

Khi HĐXX hỏi: “Vì sao sau khi giết chồng rồi lại có ý định giết mấy đứa trẻ lại là cháu mình?

“Sau khi chồng và con bị cáo mất, em gái hay để ý mình rồi nói bị cáo có quan hệ tình cảm bên ngoài và hay bỏ nhà đi đêm nên muốn trả thù. Bị cáo biết mình không thể làm gì vợ chồng em gái nên bị cáo nghĩ trả thù bằng cách đầu độc bé D là con của em gái ”, bị cáo khai tại toà.

Bị cáo khai tiếp, khi vào nhà cháu D đang tắm nên đã vào phòng của mình lấy chai xyanua cho vào chai nước khoáng rồi đổ ly nhựa đưa cho cháu D uống. Sau khi uống xong bị cáo thấy cháu D nằm gục nhà vệ sinh, bị cáo đã rửa ly nhựa chứa độc rồi đi ra ngoài gọi vợ chồng em gái nói cháu D không biết bị làm sao nằm bất tỉnh trong nhà tắm. Sau đó ba mẹ cháu D vội chạy vào đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Đến cuối tháng 5-2024, Bích thấy cháu N (12 tuổi là con của anh trai) đang nằm võng chơi game nên đã nảy sinh ý định đầu độc bằng xyanua. Bích cho xyanua rồi cho vào chai nước suối khấy đều rồi đưa cho cháu N.

“Lúc bị cáo đưa cho cháu N nước có chứa chất độc thì cháu có hỏi là nước này là nước gì vậy? Bị cáo nói nước này ngon lắm con cứ uống đi!. Khi cháu N uống thấy có vị đắng và hỏi đắng thế cô”, bị cáo kể lại.

Một lúc sau N thấy khó chịu trong người nên đã vào phòng của mẹ nằm nôn ói và ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Ba mẹ cháu N đưa cháu đi cấp cứu nhưng đến ngày hôm sau đứa trẻ này tử vong.

Vẫn không dừng lại ở đó, để trả thù thì Bích đã nhắm tới cháu Th (là anh trai của cháu N). Tháng 6-2024, thấy mặt cháu Th nổi nhiều mụn nên Bích nói uống thuốc giải độc gan thì hết. Sau đó, Bích nói nếu cháu Th uống thì Bích sẽ mua thuốc giùm.

“Khi thấy cháu Th đang ngồi học bài một mình bị cáo nghĩ đến việc trả thù nên đã ra tiệm thuốc tây mua viên thuốc về lấy xyanua cho vào 2 viên con nhộng rồi đưa cháu Th uống. Rồi bị cáo lấy xe máy đi đến nhà bạn chơi cách nhà hơn 4km để mọi người không nghi ngờ”, bị cáo Bích khai.

Sau khi uống 2 viên thuốc có chứa chất độc mà bị cáo đưa thì thấy Th hôn mê, bất tỉnh nên được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Bệnh viện phát hiện cháu T nghi bị ngộ độc nên gia đình đã trình báo công an và “vạch trần bộ mặt” của Bích.