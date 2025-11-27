Pháp luật

Chân dung nữ bị cáo vụ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 đứa trẻ

(PLO)- Chỉ vì mâu mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ đã đầu độc chồng và 3 đứa trẻ là cháu ruột trong gia đình bằng chất độc xyanua khiến 3 người tử vong.
Sáng 27-11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

đầu độc 15.jpg
Đúng 8 giờ, lực lượng hỗ trợ Tư pháp dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích vào phòng xét xử.
đầu độc 17.jpg
Vẻ mặt của bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích khi bắt đầu vào phòng xử án.
đầu độc 9.jpg
Theo quan sát của PV, trong quá trình chờ HĐXX bắt đầu các thủ tục cho buổi xét xử, bị cáo Bích không nói chuyện và cũng không hề đưa mắt tìm người thân tại phiên toà.
đầu độc 10.jpg
Sau khi làm thủ tục mở phiên toà, 9 giờ HĐXX vào phòng xử án, phiên toà bắt đầu.
đầu độc 8.jpg
Bị cáo trả lời câu hỏi của chủ toạ phiên toà trong phần mở đầu phiên xét xử.
đầu độc 11.jpg
Đại diện VKSND đọc bản cáo trạng truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích về tội giết người và tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.
đầu độc 18.jpg
Luật sư bào chữa cho bị cáo Bích tại phiên toà.
đầu độc 3.jpg
Bị cáo Bích lúc bị bắt được đưa ra hiện trường nơi vứt chai chất độc Xyanua.
đầu độc 16.jpg
Chai chất độc Xyanua mà Bích đã sử dụng đầu độc nhiều người thân trong gia đình rồi mang đi vứt bỏ để che giấu hành vi độc ác của mình.
đầu độc.jpg
Bị cáo Bích tại cơ quan công an lúc mới bị bắt.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc nên Bích nảy sinh ý định tự tử. Vì vậy Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua rồi về cất giấu trong nhà.

Trong thời gian này, Bích và chồng là anh T, cùng gia đình chồng thường xuyên mâu thuẫn nên Bích đã nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Biết chồng thường uống thuốc tây nên ngày 5-1-2023, Bích đã bỏ xyanua vào thuốc con nhộng. Sau khi anh T uống thì phải nhập viện với triệu chứng tê tay chân và tăng huyết áp. Khoảng 10 tháng sau người chồng tử vong. Lúc này mọi người nghĩ anh chết là do bị bệnh nên không nghi ngờ.

Đến cuối năm 2023, Bích có mâu thuẫn với em gái ruột của mình liên quan đến tiền bạc. Vì vậy Bích nảy sinh ý định đầu độc con của em gái là cháu cháu D (7 tuổi) để trả thù. Ngày 1-1-2024, Bích đã pha chất độc vào nước và đưa cho cháu D uống khiến cháu tử vong.

Trong quá trình sống chung với gia đình người anh ruột, Bích cũng xảy ra mâu thuẫn thù tức. Bích cho rằng vợ chồng anh trai hay để ý đến chuyện đời tư của Bích từ khi chồng chết. Vì vậy, ngày 25-5-2024, Bích đã đưa chai nước pha sẵn xyanua cho cháu N (12 tuổi, con trai của anh ruột Bích) uống và sau đó cháu bé đã tử vong.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ một tháng sau, Bích tiếp tục pha chất độc với một viên thuốc rồi đưa cháu T (19 tuổi, là anh trai của cháu N) uống khiến cháu T bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều trị cấp cứu, bác sĩ thấy dạ dày cháu T có chất độc xyanua nên thông báo với gia đình. Cha mẹ cháu T đã trình báo công an, Bích bị bắt giữ ngay sau đó.

VŨ HỘI
