Toà tuyên tử hình người phụ nữ dùng xyanua đầu độc chết chồng và 3 đứa trẻ 27/11/2025 12:52

(PLO)- HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Bích mức án tử hình về tội giết người; 15 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển sử dụng trái phép chất độc, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sáng 27- 11, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về các tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Tại phiên toà, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng căn cứ hồ sơ vụ án, biên bản thực nghiệm điều tra và kết luận giám định pháp y, có đủ cơ sở xác định bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích phạm các tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích bị HĐXX tuyên án tử hình. Ảnh: VŨ HỘI.

“Bị cáo hoàn toàn minh mẫn, đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình sinh sống, Bích đã tìm hiểu, mua và sử dụng chất độc xyanua để đầu độc người thân, trong đó có ba cháu nhỏ. Trong vụ án này, hành vi của bị cáo đã làm chết ba người, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm và cách ly khỏi cộng đồng”, đại diện VKS nêu quan điểm.

Từ đó, cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt bị cáo 15-17 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc và tử hình về tội Giết người.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như trong cáo trạng đã truy tố.

Nói lời sau cùng, bị cáo Bích bật khóc, gửi lời xin lỗi đến gia đình anh trai và chị gái, đồng thời mong HĐXX xem xét để bị cáo còn cơ hội gặp lại con gái.

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đã thực hiện hành vi giết người nhiều lần, thể hiện sự coi thường pháp luật. Quá trình phạm tội có tính chất tinh vi, lạnh lùng và nhằm vào những người thân thích, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến quan hệ gia đình và xã hội.

Đối với nạn nhân thứ tư là cháu Th, việc cháu không tử vong được xác định là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. HĐXX đánh giá hành vi của Bích có nhiều tình tiết tăng nặng, thể hiện mức độ nguy hiểm rất lớn và không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

Từ các căn cứ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích mức án tử hình về tội Giết người và 15 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc; tổng hợp hình phạt là tử hình.