Phát hiện 2 nhà máy lén xả thải ngầm ra sông ở Quảng Ngãi 22/01/2026 20:43

(PLO)- Trong ba ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hai doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn xả thải ngầm trái phép ra sông Pô Kô, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngày 21-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện hai vụ xả thải trái phép tại các nhà máy chế biến tinh bột sắn quy mô lớn trên địa bàn.

Lực lượng Công an tiến hành thu mẫu, lập biên bản vụ việc để xử lý theo quy định.

Cụ thể, ngày 12-1, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất Nhà máy tinh bột sắn KT (Chi nhánh Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên), đóng tại xã Dục Nông.

Qua kiểm tra, phát hiện nhà máy này lắp đặt ba đường ống ngầm để xả trực tiếp nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất ra sông Pô Kô, đoạn qua thôn Nông Nhầy 2, mà không qua hệ thống xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 9-1, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng phát hiện hành vi tương tự tại Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản của Công ty PH KT, đóng tại xã Đắk Môn. Doanh nghiệp này bị xác định đã chôn đường ống ngầm dưới lòng đất để xả nước thải sản xuất chưa đạt chuẩn ra sông Pô Kô.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu môi trường, lập biên bản, niêm phong tang vật, phương tiện và tài liệu liên quan theo đúng quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm theo quy định pháp luật.