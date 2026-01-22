Công an phát hiện doanh nghiệp xả thải trực tiếp ra sông Vàm Cỏ Tây 22/01/2026 09:50

(PLO)- Phát hiện một doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Tây, Công an tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu dừng hoạt động để làm rõ vi phạm.

Ngày 22-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Dịch Vụ Thới An (khu phố Hướng Bình 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh) xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Vàm Cỏ Tây.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, sơ chế vỏ xoài.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại doanh nghiệp. Ảnh: CATN

Trước đó, ngày 14-1, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Thới An. Công ty do ông Nguyễn Tấn Lộc làm giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà xưởng công ty có khối lượng lớn vỏ và hạt xoài đang phân hủy, bốc mùi hôi nồng nặc. Tổng khối lượng chất thải ước tính khoảng 600 - 800 tấn. Đáng chú ý, nước thải phát sinh không qua xử lý mà xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây.

Nước thải từ Công ty TNHH Dịch Vụ Thới An không qua xử lý xả thẳng ra sông Vàm Cỏ Tây. Ảnh: CATN

Quá trình làm việc, ông Nguyễn Tấn Lộc không có mặt. Người trực tiếp làm việc là ông Nguyễn Huy Đạt (57 tuổi, ngụ xã Củ Chi, TP.HCM), thành viên góp vốn, phụ trách điều hành. Tuy nhiên, ông Đạt không xuất trình được các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến môi trường.

Qua xác minh, Công ty TNHH Dịch Vụ Thới An không có chức năng xử lý môi trường. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn tiếp nhận chất thải từ Công ty TNHH MTV Môi Trường 63 (địa chỉ số 14 Trần Quốc Toản, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) để tự phân loại, phối trộn, ủ và sàng lọc làm mùn hữu cơ.

Phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào công ty. Ảnh: CATN

Theo sổ sách, từ ngày 26-12-2024 đến 14-1-2026, Công ty TNHH Dịch Vụ Thới An đã tiếp nhận 8.794 tấn chất thải từ Công ty Môi Trường 63 và nhận 3,3 tỉ đồng để xử lý.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu nước thải và chất rắn để phân tích mức độ ô nhiễm. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu Công ty TNHH Dịch Vụ Thới An ngưng tiếp nhận chất thải, ngưng toàn bộ hoạt động xử lý để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.