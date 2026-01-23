Sạt lở, một nhà dân ven kênh Đôi ở TP.HCM rơi xuống kênh 23/01/2026 12:54

(PLO)- UBND phường Chánh Hưng đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở làm một căn nhà dân ven kênh Đôi, đường Phạm Thế Hiển rơi xuống kênh.

Ngày 23-1, UBND phường Chánh Hưng đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở làm một căn nhà ven kênh Đôi, đường Phạm Thế Hiển rơi xuống kênh.

Sạt lở ven kênh Đôi, phường Chánh Hưng khẩn trương khắc phục. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22-1, một căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng bất ngờ xảy ra sạt lở. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khoảng 17,5 m² diện tích căn nhà (quy mô một trệt, một lầu; kết cấu cột sắt, vách gạch, mái tôn) đã đổ sập xuống kênh Đôi. Ngoài ra, khoảng 3,9 m² phần nhà còn lại có dấu hiệu nghiêng, lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, căn nhà bị sạt lở có địa chỉ số 26A, lô 23, đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, do bà BTT (50 tuổi) đứng tên sở hữu. Thời điểm xảy ra sự cố, căn nhà được bà T cho gia đình người chị ruột là bà BTHT (52 tuổi) cùng ba người thân sinh sống.

Khoảng 17,5 m² nhà dân ven kênh Đôi, phường Chánh Hưng bị sạt lở, đổ sập xuống kênh. UBND phường đã phong tỏa hiện trường, hỗ trợ người dân và triển khai biện pháp khắc phục. Ảnh: Xuân Minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Chánh Hưng đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận hiện trạng, triển khai các biện pháp xử lý ban đầu.

Tại khu vực xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa, không cho người dân tập trung đông người; hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng cá nhân của các hộ dân đến trụ sở khu phố; đồng thời bố trí lực lượng gác trực nhằm bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

UBND phường Chánh Hưng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tháo dỡ phần căn nhà bị sập trong ngày 23-1, để tránh ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Bên cạnh đó, địa phương đang rà soát hồ sơ, đề xuất phương án bố trí tạm cư cho chủ sở hữu căn nhà theo quy định, bảo đảm ổn định sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, sáng 18-1, trên địa bàn phường Chánh Hưng cũng xảy ra một vụ sụt lún tại đường Ba Đình, làm hư hỏng khoảng 30 m bờ kè kênh Tàu Hũ và 16 m vỉa hè, mảng xanh, một phần mặt đường, nhưng không gây thiệt hại về người.