Cảnh sát giao thông chỉ cách đậu xe trên vỉa hè để không bị phạt 26/01/2026 05:12

(PLO)- Người dân chỉ được dừng, đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường khi nơi đó có biển báo, vạch kẻ cho phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Thời gian gần đây, lực lượng CSGT TP.HCM liên tục ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đối với các trường hợp để xe máy trên vỉa hè, lòng đường nhưng không có chủ phương tiện, lực lượng CSGT tiến hành ghi hình để phạt nguội; kiên quyết xử lý theo quy định nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn cử như vừa qua Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, có đợt ra quân nhằm xử lý tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định, lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến đường trọng điểm tại TP Thủ Đức. Lực lượng CSGT đã kết hợp giữa xử phạt trực tiếp và phạt nguội qua hình ảnh. Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn, CSGT đã xử lý gần 100 phương tiện vi phạm; góp phần giúp đường thông hè thoáng, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông...

Trước thực tế này, nhiều bạn đọc băn khoăn việc đậu xe trên vỉa hè cần lưu ý những gì để tránh bị xử phạt. Làm sao để vừa đảm bảo công việc cá nhân, vừa không xâm phạm không gian chung của cộng đồng? Đây là bài toán về sự hài hòa giữa nhu cầu thực tế và ý thức thượng tôn pháp luật mà mỗi người dân đều cần tìm lời giải.

Xử nghiêm nhưng phải tính bài toán hạ tầng

Anh Nguyễn Tấn Hùng (phường Phước Long, TP.HCM) làm nghề giao hàng cho biết đặc thù công việc buộc anh phải thường xuyên dừng xe trên vỉa hè để lấy hoặc giao đơn hàng trong thời gian ngắn.

Theo anh, dù ý thức được việc đậu xe trên vỉa hè là không đúng quy định, nhưng trong điều kiện hiện nay, người lao động như anh khó tìm được vị trí dừng xe phù hợp.

“Nhiều tuyến đường không có bãi giữ xe, nếu dừng dưới lòng đường thì rất nguy hiểm, còn đưa xe vào hẻm hoặc bãi giữ xe xa thì không kịp thời gian giao hàng” - anh Hùng chia sẻ và cho biết khá lo lắng khi có thể bị phạt nguội lúc không đứng cạnh xe.

Trong khi đó, chị Trần Thị Minh Anh (phường Gia Định, TP.HCM) bày tỏ sự đồng tình với việc xử nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Theo chị, tại nhiều khu vực, vỉa hè bị chiếm dụng để đậu xe, bày hàng khiến người đi bộ không còn lối đi an toàn.

“Muốn đi bộ phải xuống lòng đường, rất nguy hiểm, nhất là vào giờ cao điểm. Việc lập lại trật tự là cần thiết” - chị Anh nói.

Tuy nhiên chị Anh cho rằng việc xử lý vi phạm cần đi kèm với giải pháp căn cơ về hạ tầng. Cơ quan chức năng cần rà soát, quy hoạch lại vỉa hè theo từng khu vực, tuyến đường; phân định rõ phần dành cho người đi bộ, phần có thể tổ chức dừng, đậu xe tạm thời trong những khung giờ nhất định. Bên cạnh đó, việc đầu tư, bố trí thêm các bãi giữ xe công cộng, đặc biệt tại các khu vực đông hàng quán, chung cư, bệnh viện, trường học… được xem là giải pháp cần thiết để giảm áp lực lên vỉa hè.

Tổ công tác Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an phường Thủ Đức kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên nhiều tuyến đường trung tâm, yêu cầu trả lại hiện trạng. Ảnh: PC08

Đậu xe ở đâu là đúng luật?

Luật sư Lê Hữu Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết để tránh vi phạm, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cần nắm rõ quy định về dừng, đỗ xe. Cụ thể, theo khoản 5 và khoản 6 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024:

Trên đường bộ, chỉ được dừng, đỗ xe tại nơi có lề đường rộng hoặc khu đất bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều lưu thông.

Trên đường phố, việc dừng, đỗ xe phải sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải; bánh xe gần nhất không được cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý, khoản 4 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 cũng quy định rõ các vị trí cấm dừng, đỗ xe, như: bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt (trừ nơi được phép); trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; hoặc tại nơi có biển báo “Cấm đỗ xe”, “Cấm dừng xe và đỗ xe”, nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, vỉa hè được sử dụng cho người đi bộ. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác (như sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, thể thao, ...) phải có phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.