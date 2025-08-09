Quảng Ngãi chi 2.200 tỉ xây cầu có hình tượng bờ xe nước 09/08/2025 11:02

(PLO)- Sau 60 năm phục vụ, cầu Trà Khúc 1 đã xuống cấp. Vì vậy tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây mới cây cầu này.

Ngày 9-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cho hay đã ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Trà Khúc 1 mới.

Công trình được xây dựng tại phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng, thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư gần 2.200 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.836 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Cầu Trà Khúc 1 hiện đã xuống cấp sau 60 năm phục vụ.

Cầu có chiều dài hơn 577m, trong đó phần cầu chính (dây võng) dài khoảng 522m, bề rộng 28m, tải trọng thiết kế HL93. Kết cấu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường đầu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính, vận tốc 60 km/giờ.

Nút giao phía bắc rộng 28m, phía nam từ 28-44m, tổ chức giao thông bằng đảo xuyến, vạch sơn và biển báo. Nút giao với đường Tôn Đức Thắng là nút khác mức, bố trí hầm chui rộng 11,5m, tĩnh không 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1 mới.

Theo UBND tỉnh, dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng năng lực kết nối cửa ngõ phía bắc với trung tâm TP Quảng Ngãi. Đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần hình thành diện mạo đô thị bên sông.

Trước đó, phương án thiết kế được lựa chọn qua thi tuyển kiến trúc toàn quốc, lấy cảm hứng từ hình tượng bờ xe nước.

Sau khi công trình hoàn thành, cầu Trà Khúc 1 cũ sẽ bị tháo dỡ, kết thúc 60 năm tồn tại.

Hiện cầu đã xuống cấp, nhiều trụ trơ thép, bong tróc bê tông, thường xuyên hạn chế tải trọng và đóng cầu khi lũ vượt báo động 3.