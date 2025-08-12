Clip ghi cảnh anh trai cầm ghế đập liên tiếp vào đầu cô gái ở Quảng Ngãi 12/08/2025 09:48

(PLO)- Đoạn video lan truyền ghi cảnh người đàn ông cầm ghế đập liên tiếp vào đầu một cô gái gây bức xúc trên mạng xã hội.

Sáng 12-8, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận thông tin về đoạn video đang lan truyền trên mạng ghi cảnh một cô gái bị hành hung. Theo vị lãnh đạo, hiện đã chỉ đạo Công an phường xác minh, báo cáo vụ việc.

Hai bên nói chuyện trước khi xảy ra vụ việc chị T bị người đàn ông dùng ghế đập liên tiếp vào đầu.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông cầm ghế liên tiếp đập vào đầu một phụ nữ trong phòng trọ lan truyền trên mạng xã hội. Đáng nói, 2 người khác cũng có mặt trong đoạn video lại dửng dưng, không hề can ngăn, để mặc cô gái bị đánh liên tiếp vào đầu.

Hai người đàn ông trong clip cầm ghế dọa hành hung chị T, tuy nhiên chỉ có một người ra tay.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trong một căn nhà trọ thuộc phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 18-6. Người bị hành hung là chị T.

Theo đó, thời điểm trên, người đàn ông có hành vi dùng ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu chị T được cho là anh trai nạn nhân. Lúc bị đánh, chị T chỉ biết ôm đầu.

Vụ việc gây bức xúc trong xã hội bởi hành vi dã man của người đàn ông.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6, nhưng đến ngày 11-8, chị T mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, với nội dung: “Uh thì 2 tiếng gia đình… nó thân thương đến lạ (máu chảy ruột mềm). Hận”, kèm đoạn camera ghi lại cảnh anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu mình.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.