Vườn sâm Ngọc Linh bị bão tàn phá, bà con góp từng hạt sâm để khôi phục 10/08/2025 14:42

Ngày 10-8, UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động phong trào “Chung tay giúp nhân dân phát triển kinh tế” và khôi phục diện tích cây trồng bị thiệt hại do mưa bão.

Buổi lễ thu hút hàng trăm cán bộ, người dân, doanh nghiệp tham dự.

Ủng hộ cây giống cà phê cho bà con bị thiệt hại do bão.

Nằm ở vùng núi cao phía Tây Quảng Ngãi, Măng Ri là xã đặc biệt khó khăn, nơi đồng bào Xơ Đăng sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Bão số 3 đã gây tổng thiệt hại khoảng 17,1 tỉ đồng; gần 26.500 cây sâm Ngọc Linh của 189 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại ước tính 12,5 tỉ đồng.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết: “Sâm Ngọc Linh và cà phê là hai cây trồng chủ lực, mang lại nguồn sống cho người dân. Sau mưa bão, bà con rất nỗ lực khôi phục nhưng thiếu thốn đủ bề, từ cây giống, vật tư đến vốn. Việc tái thiết không thể một sớm một chiều, càng không thể thiếu sự tiếp sức từ cộng đồng.”

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri phát biểu tại lễ phát động.

Ngay tại lễ phát động, các tập thể và cá nhân đã ủng hộ hơn 1,8 tỉ đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt, 7.500 hạt sâm Ngọc Linh trị giá 750 triệu đồng, 500 cây sâm giống trị giá 125 triệu đồng, 150.000 cây cà phê trị giá 750 triệu đồng và 20.000 cây thông giống trị giá 40 triệu đồng.

Chính quyền địa phương tiếp nhận biểu trưng ủng hộ từ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Nguồn lực này sẽ ưu tiên cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ bị thiệt hại nặng để sớm phục hồi sản xuất. Cây thông giống sẽ được trồng tại vùng đệm, tạo vành đai xanh chống xói mòn và phục vụ phát triển du lịch, dược liệu lâu dài.

Cán bộ địa phương quyên góp giúp nhân dân phát triển kinh tế.

“Tấm lòng của bà con, doanh nghiệp hôm nay là nguồn động viên lớn với người dân nơi đây. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin để Măng Ri vươn lên tái thiết lại vườn sâm và cà phê” - ông Quang xúc động nói.

Theo ông Quang, Đại hội Đảng bộ xã vừa qua đã xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới là phát triển các cây trồng giá trị cao như sâm Ngọc Linh, dược liệu và cà phê, nhằm nâng cao đời sống người dân vùng cao.