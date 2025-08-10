Cháy nhà trong đêm ở Quảng Ngãi, 1 người mắc kẹt tử vong 10/08/2025 11:56

(PLO)- Vụ cháy nhà trong đêm đã khiến một người đàn ông tử vong do mắc kẹt bên trong, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Sáng 10-8, ông Đặng Bá Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà trong đêm khiến một người tử vong.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 9-8, người dân thôn Đăk Y Pay, xã Măng Bút phát hiện ngôi nhà của anh AL bốc cháy dữ dội nên hô hoán dập lửa. Ngôi nhà chủ yếu làm bằng gỗ, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan sang nhà mẹ ruột anh L là bà YS (60 tuổi) ở sát bên.

Ngọn lửa bao trùm lấy hai căn nhà của nạn nhân. Ảnh: ĐC

“Lúc xảy ra vụ cháy, bà YS, anh L cùng con của anh L đang nằm ngủ trong nhà. Thấy mọi người kêu la lớn, bà YS cùng con anh L chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh L bị kẹt trong nhà dẫn đến bị bỏng nặng, tử vong. Toàn bộ tài sản trong nhà gồm 70 bao lúa, đồ đạc của gia đình anh L bị ngọn lửa thiêu trụi hoàn toàn” - ông Lâm nói.

Toàn bộ căn nhà và tài sản bị thiêu rụi. Ảnh: ĐC

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra nguyên nhân. Đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và huy động lực lượng giúp lo hậu sự.

Ông Lâm cho hay: “Gia đình anh L là người đồng bào Xê Đăng, thuộc diện khó khăn địa phương. Anh L là lao động chính trong gia đình. Gia đình anh L bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản, vì vậy rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ.”