Quảng Ngãi: Tỉnh lộ 672 tan nát, dân thấp thỏm trước mùa mưa bão 10/08/2025 08:31

(PLO)- Tuyến tỉnh lộ 672 dẫn vào xã Măng Ri đã xuống cấp trầm trọng, người dân đi lại khó khăn.

Tuyến đường Tỉnh lộ 672 qua xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đang hư hỏng nặng, mặt đường nứt nẻ, sụt lún, ổ gà, ổ voi dày đặc. Điều này gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Video: Tỉnh lộ 672 tan nát, dân thấp thỏm trước mùa mưa bão

Theo ghi nhận, đoạn từ km44+600 đến km55+200 (từ thôn Tân Ba giao Quốc lộ 40B đến thôn Long Hy) xuất hiện nhiều vị trí nứt nẻ kéo dài, bê tông bong tróc, một số đoạn bị đứt gãy hoàn toàn, nền đường trũng sâu.

Mặt đường đứt gãy nhiều mảng lớn.

Bà Y Phượng (xã Măng Ri) cho biết: “Đi ban ngày còn phải dò từng đoạn chứ ban đêm mà không quen đường thì rất dễ té ngã. Chở hàng qua đây cực khổ vô cùng. Mong chính quyền sớm sửa chữa để người dân đi lại an toàn”.

Mặt đường chỉ rộng vài mét nhưng chi chít các vết nứt gãy khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tuyến Tỉnh lộ 672 là huyết mạch giao thông, phục vụ đi lại và kết nối kinh tế giữa nhiều vùng phía tây Quảng Ngãi. Tuy nhiên, nhiều năm qua không được duy tu thường xuyên, mỗi mùa mưa bão đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường, nước cuốn trôi lớp mặt khiến hư hỏng càng nghiêm trọng.

Ổ gà lớn, đọng nước xuất hiện dày đặc.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, xã đã báo cáo thực trạng với Sở Xây dựng và UBND tỉnh. Trước mắt, địa phương huy động lực lượng vá tạm các điểm hư hỏng nặng nhưng chỉ là giải pháp tình thế.



“Xã đã kiến nghị tỉnh và Sở Xây dựng sớm khảo sát, lên phương án nâng cấp toàn tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân và thúc đẩy giao thương” - ông Quang nhấn mạnh.

Việc đi lại của người dân khu vực gặp nhiều khó khăn do tuyến đường hư hỏng, xuống cấp.

Người dân địa phương rất mong tuyến đường được sửa chữa trước khi bước vào giai đoạn cao điểm mùa mưa.



“Chỉ cần mưa lớn là nước tràn qua đường, đá trôi xuống chắn ngang, xe tải né ổ voi ổ gà còn bị kẹt. Đường mà cứ như vậy thì vận chuyển nông sản, giao thương hàng hóa rất khó khăn” - bà Y Phượng chia sẻ.

Chính quyền xã Măng Ri đã có kiến nghị gửi các sở, ngành về đề xuất nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 672.

Tại nhiều khu vực miền núi phía Tây Quảng Ngãi, tình trạng đường xuống cấp kéo dài nhưng chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và việc phát triển kinh tế của địa phương.