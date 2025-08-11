Mùa thu hoạch 'hạt ngọc’ ở thủ phủ sâm Ngọc Linh 11/08/2025 13:18

(PLO)- Ở Quảng Ngãi, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 hằng năm là mùa thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh. Những hạt sâm Ngọc Linh chín đỏ có giá trị đến cả trăm nghìn đồng mỗi hạt.