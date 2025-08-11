Mùa thu hoạch 'hạt ngọc’ ở thủ phủ sâm Ngọc Linh

Mùa thu hoạch 'hạt ngọc’ ở thủ phủ sâm Ngọc Linh

NGUYỄN YÊN

(PLO)- Ở Quảng Ngãi, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 hằng năm là mùa thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh. Những hạt sâm Ngọc Linh chín đỏ có giá trị đến cả trăm nghìn đồng mỗi hạt.

Cuối tháng 7, khi màn sương dày đặc còn bao phủ những triền núi Ngọc Linh, người Xơ Đăng lại bắt đầu bước vào mùa thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh – thứ được ví là “hạt ngọc” của đại ngàn.

Một góc đỉnh núi Ngọc Linh.
1000012461.jpg
Trên độ cao gần 1.500 m, dưới tán rừng già, những cây sâm Ngọc Linh cho quả đang rực lên màu đỏ. Mỗi chùm hạt là kết tinh của 5-7 năm chăm sóc cật lực, bền bỉ của người dân nơi này.
mua-thu-hoach-hat-ngoc-o-thu-phu-trong-sam-ngoc-linh-3.jpg
“Nhìn chấm đen trên đầu hạt là biết đã tới lúc hái, phải tranh thủ trước khi mưa to hoặc chuột tấn công” - anh A Hải, người trồng sâm ở thôn Đăk Viên, xã Măng Ri nói.
1000012437.jpg
1000012496.jpg
1000012489.jpg
Công việc thu hạt diễn ra liên tục trong nhiều tháng. Cứ vài ngày, người dân lại cẩn thận tách từng chùm, đếm và phân loại.
1000012434.jpg
Hạt đẹp được bán ngay cho thương lái hoặc doanh nghiệp dược liệu với giá 80.000-100.000 đồng/hạt. Cây giống một năm tuổi hiện có giá khoảng 250.000 đồng, là nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.
1000012465.jpg
“Nếu thuận mùa, gia đình tôi thu vài trăm triệu đồng, đủ chi tiêu và tái đầu tư” - anh A Tụ chia sẻ.
1000012494.jpg
mua-thu-hoach-hat-ngoc-o-thu-phu-trong-sam-ngoc-linh-3.jpg
1000012502.jpg
Sau khi thu hoạch, phần hạt không bán sẽ được ươm giống. Đây là công đoạn tỉ mỉ, hạt phải gieo trên lớp đất mùn sạch, giữ ẩm bằng lá rừng, che chắn chống chuột và sâu bệnh. Bốn tháng sau hạt mới nảy mầm, cây khi đạt một năm tuổi sẽ được đưa ra bãi trồng chính.
1000012462.jpg
Ươm giống sâm Ngọc Linh.
1000012482.jpg
Hiện, Quảng Ngãi có khoảng 3.000ha sâm Ngọc Linh, chủ yếu ở các xã vùng cao. Nhiều doanh nghiệp đã liên kết với nông dân xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, chế biến sâu để nâng giá trị sản phẩm.
1000012509.jpg
Theo chính quyền địa phương, mục tiêu đến năm 2030, diện tích trồng sâm sẽ đạt 6.000 ha, đưa sâm Ngọc Linh thành mũi nhọn kinh tế của vùng núi.
1000012435.jpg
Sâm Ngọc Linh không chỉ là nguồn thu lớn, mà còn giữ chân người dân ở lại với rừng. Mỗi vụ thu hoạch hạt, giữa mây mù và mưa rừng, những bàn tay rám nắng vẫn kiên nhẫn nâng niu từng chùm “vàng đỏ” – tài sản quý của núi Ngọc Linh.
