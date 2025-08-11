Mùa thu hoạch 'hạt ngọc’ ở thủ phủ sâm Ngọc Linh

(PLO)- Ở Quảng Ngãi, từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8 hằng năm là mùa thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh. Những hạt sâm Ngọc Linh chín đỏ có giá trị đến cả trăm nghìn đồng mỗi hạt.
Cuối tháng 7, khi màn sương dày đặc còn bao phủ những triền núi Ngọc Linh, người Xơ Đăng lại bắt đầu bước vào mùa thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh – thứ được ví là “hạt ngọc” của đại ngàn.
Công việc thu hạt diễn ra liên tục trong nhiều tháng. Cứ vài ngày, người dân lại cẩn thận tách từng chùm, đếm và phân loại.
Sau khi thu hoạch, phần hạt không bán sẽ được ươm giống. Đây là công đoạn tỉ mỉ, hạt phải gieo trên lớp đất mùn sạch, giữ ẩm bằng lá rừng, che chắn chống chuột và sâu bệnh. Bốn tháng sau hạt mới nảy mầm, cây khi đạt một năm tuổi sẽ được đưa ra bãi trồng chính.